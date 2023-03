Stefan Kraft horizontal. Foto: EPA/Grzegorz Momot

Planica – Stefan Kraft hat am Donnerstag in der Qualifikation für den Skiflug-Weltcup in Planica mit einer Weite von 222,5 m Rang vier belegt. Der Salzburger war damit hinter den Lokalmatadoren Anze Lanisek (239 m), Timi Zajc (241,5) und Domen Prevc (230) bester Nicht-Slowene. Auf den Quali-Sieger Lanisek fehlten dem ÖSV-Adler 15,6 Punkte. Als zweitbester Österreicher kam Jan Hörl, dem ein 233-m-Satz gelang, auf Platz sechs.

Hörl hatte allerdings zwei Luken mehr Anlauf als sein Landsmann. Nur Kraft und der norwegische Gesamtweltcupsieger Halvor Egner Granerud, der mit 220,5 m Fünfter wurde, sprangen von Luke 7 und schafften damit nicht die Weiten des slowenischen Top-Trios (Luke 8). Ebenfalls die Qualifikation für das Freitagsspringen (15.00 Uhr/live ORF 1) beim Saison-Kehraus schafften Michael Hayböck (232,5 m/8.), Daniel Tschofenig (226 m/9.) und Manuel Fettner (207/23.). Clemens Aigner (185,5/47.) und Clemens Leitner (164/62.) verpassten hingegen die Top 40. (APA, 30.3.2023)