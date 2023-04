Auch Ria Zmitrowicz steht als Roxy Monke in der Serie "The Power" unter Strom. Foto: Amazon Prime

Beim ersten Mal tut es noch gar nicht richtig weh. Als Ndudi (Heather Agyepong) ihrem Liebhaber den ersten Stromschlag verpasst, erschrickt dieser. Nach Erotik fühlt sich das nicht an. Er ist nicht der Einzige, der elektrisierende Frauenpower am eigenen Körper zu spüren bekommt.

Plötzlich und ohne Vorwarnung entwickeln Mädchen im Teenageralter die Fähigkeit, Männer nach Belieben mit Stromschlägen zu verletzen oder gar zu töten. Gut eingesetzt, ergeben sich daraus gewisse Möglichkeiten, wie in der Serie "The Power", zu Deutsch "Die Gabe", bei Amazon Prime Video zu sehen ist.

Wehklagen sind nicht zu hören

Zu spüren bekommt das etwa der Vater, der sich gerade an Pflegekind Allie (Halle Bush) vergehen will und von diesem mit einer intensiven Berührung an der Halsschlagader auf Dauer außer Gefecht gesetzt wird. Nach außen dringende Geräusche schaltet die Pflegemutter nach alter Gewohnheit aus, indem sie das Küchenradio lauter dreht. Was in dem Fall Allie zugutekommt, denn so sind auch die Wehlaute des Übeltäters nicht zu hören. Der steht nicht mehr auf, und gut, dass es eine starke innere Stimme gibt, die Allie den richtigen Weg weist: Es ist Zeit zu gehen, Allie.

Die wundersamen Kräfte erweisen sich als nützlich gegen andere Peiniger, das ist zunächst beängstigend, aber irgendwann doch auch befreiend. Und nicht nur, weil man damit super Glühlampen zum Brennen bringen kann und stockende Motoren wieder zum Laufen bringt, sondern weil sich damit lästige Menschen auf Abstand halten lassen.

Globales Phänomen

Es ist ein globales Phänomen: Neben Allie in den USA macht Roxy (Ria Zmitrowicz) in Großbritannien die gleiche Erfahrung. Die vernachlässigte Tochter eines Londoner Gangsters (Eddie Marsan) will Rache für ihre von Schlägern ermordete Mutter nehmen.

Tatiana (Zrinka Cvitešić) ist die Frau eines brutalen osteuropäischen Diktators, die bald nicht nur ihre eigene Macht, sondern auch die der anderen Frauen nützt, weil die Verbreitung ihrer Fähigkeit das Land verändern kann.

Und dann ist da noch der nigerianische Journalist Tunde (Toheeb Jimoh), der durch die frühe Sensibilisierung seiner Kollegin einen Job bei CNN erhält und das Geschehen dokumentiert.

Toni Collette ist als Bürgermeisterin dem Treiben auf der Spur

Dem Ganzen auf der Spur ist Margot Cleary-Lopez, Bürgermeisterin von Seattle und dargestellt von Toni Collette, während Tochter Jos (Auli'i Cravalho) ihrerseits Blitze aussendet. Und wozu das alles? "Weil die Welt eine Revolution braucht", haucht die Stimme.

Wie in Naomi Aldermans Bestseller "The Power" müssen Frauen auch in der Serie viel Schmerz wegen toxischer Männlichkeit ertragen, bevor es an die Revanche geht. Selbstbewusstwerdung ist was Feines, das Entdecken von Superkräften ebenso, allein sie wollen pfleglich eingesetzt werden. Elektrische Macht lädt wie jede andere zu Missbrauch ein. Insgesamt ergibt das in neun dicht erzählten Episoden ein verstörendes Stück Dystopie.

Reichlich Bewegung dürfte es bei der Produktion auch im Hintergrund gegeben haben: Ursprünglich war Leslie Mann für die Hauptrolle der Margot Clearly-Lopez vorgesehen. Toni Collette kam erst später dazu. Den republikanischen Gouverneur spielt Josh Charles, nachdem Daniel Dandon, Rainn Wilson und aufgrund von Termingründen Tim Robbins ausfielen. (Doris Priesching, 4.4.2023)