Zwei betrunkene Köche bei der Zubereitung eines Mittels gegen den Kater. Foto: Screenshot Fire and Emergency NZ, Youtube

Die Feuerwehr Neuseeland hat hat ein Kochbuch für stark alkoholisierte oder durch Drogen beeinträchtigte Landsleute herausgegeben. Verwirrte Köche sollen davon abgehalten werden, die Küche niederzubrennen. Das Werk namens "You're Cooked" bietet Rezepte für ein ausgewähltes Publikum, das verzweifelt einen Happen essen will, aber nicht mehr in der Lage ist, einen Herd oder ein Kochfeld zu bedienen. "You're Cooked" bedeutet in Australien und Neuseeland so viel wie betrunken oder high sein.

Dementsprechend einfach sind die Anleitungen, schließlich sollen sie auch geistig schwer umnachtete Köchinnen und Köche zubereiten können, wie der Einleitungstext verrät. Hauptsache, das intoxierte Publikum hält sich von Gasherden und heißem Öl fern. Stattdessen soll das Publikum eher auf Heißluftfritteusen, Toaster, Wasserkocher und Mikrowellen zurückgreifen, weil diese alle über Zeitschaltuhren verfügen und sich ausschalten, sollte die Köchin oder der Koch doch vorher auf der Couch einschlafen.

Die ersten Kapitel des Onlinekochbuchs tragen die Titel "You're Toasted", "You're Smashed" und "You're Wasted" – was alles etwa der Bedeutung des eingangs erwähnten "Your're Cooked" entspricht.

Humorvolle Rezepte

Ein simples Rezept für einen "Toast-Sandwich" liest sich so: Lege eine Toastscheibe in den Toaster. Toaste sie. Wenn sie getoastet ist, schmiere Butter auf beide Seiten. Lege die gebutterte Toastscheibe zwischen zwei ungetoastete Brotscheiben. Jetzt greif sie mit deinen feuchten Fingern. Gut."

Die Sprache bedient sich dabei einer Vielzahl an Slangausdrücken und scheint sich so dem Publikum anzupassen. Gleichzeitig sind nicht alle Rezepte richtig ernst gemeint, es sei denn, man verspürt tatsächlich Lust auf eine "Kiwi-Zwiebel-Carbonara", bestehend aus Instantnudeln und dem Inhalt einer Packerlsuppe.

Auch wenn die Rezepte lustig sind, verfolgt die neuseeländische Feuerwehr ein ernstes Thema: Im Durchschnitt werden mehr als 4.100 Hausbrände pro Jahr – etwa ein Viertel der Gesamtbrände – durch unbeaufsichtigtes Kochen verursacht. Etwa die Hälfte aller tödlichen Wohnungsbrände in Neuseeland geht auf Alkohol oder Drogen zurück, so die Feuerwehr und die Rettungsdienste.

"Ablenkung beim Kochen ist die Hauptursache für Hausbrände. Bleiben Sie vom Herd weg, wenn Sie betrunken oder high sind", heißt es in der Kampagne. Kelley Toy, Marketingmanagerin bei Fire and Emergency New Zealand, sagte der AFP: "Wir wissen, dass sie sowieso kochen werden, aber wir mussten sie dazu bringen, es sicher zu tun, indem wir ihnen sagen: 'Bleib vom Herd weg.'"

Der Koch Jamie Robert Johnston aus Auckland hat die Rezepte ausgearbeitet. "Ich habe mich von meinen früheren College-Tagen inspirieren lassen, um Essen zu finden, das die Leere füllt, wenn man ein bisschen beschwipst ist", sagte er.

Fire and Emergency NZ

Kampagnenvideo mit echten Betrunkenen

Ein Kampagnenvideo in den sozialen Medien zeigt verschlafene Köche, die die Rezepte ausprobieren – einer kämpft damit, eine Scheibe Brot mit Butter zu bestreichen, einem anderen läuft das Essen direkt aus dem Mund in eine Schüssel, und mehrere brechen in Gelächter aus – es handelt sich nämlich um echte Betrunkene von den Straßen Aucklands, die dort eine Nacht durchgemacht haben.

"Wisst ihr ... wir haben ein paar 'wets' (alkoholische Getränke) getrunken. Am Ende der langen Nacht ... werden wir etwas essen", erklärt einer von ihnen in dem Video.

Zu den weiteren sicheren Rezepten gehören ein "Chugget-Sandwich" mit luftgetrockneten Hähnchen-Nuggets, "You-done Udon" für Nudeln, die mit einem Wasserkocher zubereitet werden, und "Jacked Fairy Bread", das aus zerstoßenen Zuckerkeksen besteht, die auf Brot gestreut werden. Es gibt auch ein Getränk für den Morgen danach, "Blue Soberaid" (etwa: blaue Katerhilfe), eine Mischung aus Honig, Wasser und Salz. Ob diese Kombination den Hangover lindert, ist allerdings fraglich. (red, 30.3.2023)