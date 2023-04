Edward Leedskalnin und sein als Liebeserklärung errichtetes "Coral Castle" in Florida

Im Gastblog präsentiert Kurt Tutschek ein außergewöhnliches Schloss.

In Homestead, Florida, nicht weit von Miami und am South Dixie Highway gelegen, befindet sich ein ausgesprochen merkwürdiges Bauwerk namens Coral Castle. Obwohl es sich nicht wirklich um ein Schloss handelt und auch nicht wirklich aus Korallen besteht ist es dennoch eine erstaunliche Leistung. Mehr als tausend Tonnen eines Sedimentgesteins (Oolith-Kalkstein) wurden abgebaut und in eine Vielzahl von Formen gemeißelt, darunter Plattenwände, Tische, Stühle, eine Mondsichel, ein Wasserbrunnen und eine Sonnenuhr. Errichtet wurde dieses Wunderwerk von einem einzelnen Mann.

Ein Mann baut ein Schloss

Edward Leedskalnin wurde 1887 in Lettland geboren und später durch die Errichtung dieses skurrilen Bauwerks bekannt. Das Coral Castle ist ein massives, bizarres architektonisches Unikat, das Leedskalnin im Laufe von 28 Jahren, von 1923 bis zu seinem Tod im Jahr 1951, im Alleingang errichtete.

Foto: Matthew Dillon | CC BY 2.0

Über Leedskalnins Kindheit ist wenig bekannt. Edward war ein kränklicher Junge, der viel Zeit mit dem Lesen von Büchern verbrachte und autodidaktisch Wissen anhäufte. Es wird vermutet, dass er von seinem Vater das Steinmetzhandwerk erlernte und nach seiner Volljährigkeit in Lettland auch ausübte.

Die Jahre verlaufen geradlinig, doch irgendwann bricht die Liebe in das Leben Edwards ein. Er lernt die zehn Jahre jüngere Agnes Skuvst kennen, fasst den Vorsatz sie zu heiraten und verlobt sich im Alter von 26 Jahren mit ihr. Das Mädchen, das Leedskalnin später als seine "Sweet Sixteen" bezeichnete, löste jedoch die Verlobung und brach jeglichen Kontakt zu ihm ab. Mit gebrochenem Herzen beschloss Leedskalnin die Heimat zurück zu lassen und nach Nordamerika auszuwandern.

Die Gedanken an seine groß Lieben ließen ihn jedoch zeitlebens nicht los und er begann eine verrückte Idee zu entwickeln: Er würde ein gewaltiges Schloss für seine Agnes bauen, ganz allein, ohne Hilfe, nur mit seinen eigenen Händen, würde ihr dadurch seine ewig währende Liebe beweisen, ihr Herz erobern, und dann, dann würde sie zu ihm zurückkehren.



Das Coral Castle in Florida

1923 zog Leedskalnin mit durch eine Tuberkulose-Infektion angeschlagener Gesundheit ins warme Florida und erwarb ein Stück Land bei Florida City. Bald begann er seinen wahnwitzigen Plan umzusetzen, eine Aufgabe, die ihn Jahrzehnte nicht mehr loslassen sollte. Über die nächsten 20 Jahre hinweg errichtete er ein monumentales Bauwerk, das er "Rock Gate" nannte. Er tat dies völlig allein und meist in der Nacht, niemand sah Edward bei seiner Bautätigkeit.

Wenn er Menschen entdeckte, die nachts herumschlichen um ihn bei seinen geheimnisvollen Verrichtungen zu beobachten, unterbrach er die Arbeit. Mehr als 1.100 Tonnen Oolith-Kalkstein verbaute er, um ein architektonisches und technisches Wunder zu schaffen, das später als Coral Castle bekannt werden sollte. Leedskalnin benutzte einfache Werkzeuge, Holz und alte Autoteile, die ihm zur Verfügung standen, um das Schloss zu bauen.

Vor allem die Steinstrukturen, die ihn berühmt machen würden, stellen auch heute noch Fragen. Wie konnte ein einzelner, recht schmächtiger Mann diese gewaltigen Blöcke mit einfachsten Hilfsmitteln derart präzise bearbeiten und transportieren? Riesige Steinblöcke türmen sich viele Meter hoch aufeinander, eine tonnenschwere Tür ließ sich jahrzehntelang mit einem einzelnen Finger bewegen. Wie das Tor funktionierte, blieb bis 1986 ein Rätsel, als es sich mit einem Male nicht mehr öffnen ließ. Als das Tor entfernt wurde, stellte sich heraus, dass es sich auf einer Metallwelle drehte, die mit einem Lastwagenlager verbunden war.

Sie werden ungewöhnliche Leistungen sehen. Foto: Matthew Dillon | CC BY 2.0

Foto: Matthew Dillon | CC BY 2.0

Foto: Matthew Dillon | CC BY 2.0

Foto: Matthew Dillon | CC BY 2.0

Foto: Matthew Dillon | CC BY 2.0

Wenn Edward Leedskalnin gefragt wurde: "Wie haben Sie das Schloss gebaut?", antwortete er: "Das ist eigentlich nicht schwer. Das Geheimnis liegt darin, zu wissen wie." Er erklärte, dass die Wissenschaftler falsche Kenntnisse über die atomare Struktur und die Elektrizität besitzen und erläuterte ausführlich, dass alle Formen der Existenz aus drei Komponenten bestehen: Nord- und Südpol, sowie neutrale Teilchen der Materie. Außerdem habe er "die Gesetze des Gewichts, der Messung und der Hebelwirkung wiederentdeckt".

Edward gab auch einige Broschüren heraus, die sein Lebenswerk ins rechte Licht rücken sollten. Darin heißt es nicht ohne Stolz: "Ich habe die Geheimnisse der Pyramiden entdeckt und herausgefunden, wie die Ägypter und die alten Baumeister in Peru, Yucatan und Asien mit primitiven Werkzeugen tonnenschwere Steinblöcke hochgehoben und an ihren Platz gesetzt haben!" Genauere Erklärungen blieb er schuldig.

Das einfache Leben Foto: Matthew Dillon | CC BY 2.0

Einige der Werkzeuge, die Edward für seine Bauarbeiten verwendete. Foto: Matthew Dillon | CC BY 2.0

Ein Schloss übersiedelt

Doch damit enden die Merkwürdigkeiten nicht, denn Edward lebte bis etwa 1936 in Florida City. Als er von einem geplanten größeren Baugebiet der Nähe hörte, beschloss er, nach Homestead zu ziehen, und kaufte zehn Hektar Land. Die nächsten drei Jahre verbrachte er damit, die Coral Castle-Strukturen, mit deren Bau er bereits begonnen hatte, von Florida City nach Homestead zu bringen, eine Entfernung von zehn Meilen. Eine Herkulesaufgabe, die er über das Fahrgestell eines alten Lastwagens und ein selbst konstruiertes Schienensystem in die Tat umsetzte. Viele Leute sahen, wie die Steinblöcke auf dem Dixie Highway transportiert wurden, aber niemand hat Ed jemals beim Be- oder Entladen des Anhängers gesehen. Ed erledigte einen Großteil auch dieser Arbeit nachts bei Laternenlicht.

Nach erfolgter "Übersiedelung" öffnete Edward sein Schloss auch für Besucher und Besucherinnen und gab Führungen durch das Coral Castle, für die er zehn Cent verlangte. Auf die Frage, warum er das Schloss eigentlich gebaut hatte, antwortete Edward Leedskalnin immer: "Eines Tages wird meine Sweet Sixteen kommen."

Bei seinen Führungen erläuterte Leedskalnin jedes Detail seines Bauwerk. Zu den unglaublichsten seiner Werke gehörte ein Obelisk-Monolith, der fast 30 Tonnen auf die Waage brachte. Er "schnitzte" einen Schaukelstuhl, der drei Tonnen wog und mit einem Finger geschaukelt werden konnte. Aus einem einzelnen Stück Stein fertigte er eine Wendeltreppe, die zu einem unterirdischen Kühlraum führte. Die Liste der bemerkenswerten zu Stein gewordenen Ideen ist schier unglaublich.

Viele der Steinblöcke wurden nach astronomischen Gesichtspunkten ausgerichtet. So baute Edward eine funktionierende Sonnenuhr, die bis auf zwei Minuten genau die Zeit anzeigte. In einem anderen Bereich seines Labyrinths befanden sich drei 18 Tonnen schwere Stücke aus Gestein, die den Mond im ersten Viertel, im letzten Viertel und bei Vollmond zeigten. Leedskalnin hatte auch die Planeten Mars und den beringten Saturn aus Steinblöcken geschnitzt und konzentrische Korallenkreise zur Darstellung des Sonnensystems errichtet.

Ein Tisch und Sitzgelegenheiten Foto: Matthew Dillon | CC BY 2.0

Foto: Matthew Dillon | CC BY 2.0

Foto: Matthew Dillon | CC BY 2.0

Ein Wasserbecken, eine Treppe und Edward Leedskalnin Foto: Matthew Dillon | CC BY 2.0

Im Dezember 1951 wurde Edward krank. Er hing ein Schild an die Tür seines Schlosses mit der Aufschrift "Ich gehe ins Krankenhaus", nahm einen Bus zum Jackson Memorial in Miami und starb drei Tage später im Alter von 64 Jahren im Schlaf.

Doch nicht nur in seinem Coral Castle lebt der Exzentriker Edward Leedskalnin weiter. Der Song "Sweet Sixteen" von Billy Idol wurde von Leedskalnins Lebensgeschichte inspiriert. In der Schwarz-Weiß-Version des Musikvideos zeigt eine Einblendung ganz zu Begin Leedskalnin und den Satz "Love turned to stone" ("Liebe, die zu Stein geworden ist“).

BillyIdolVEVO

Edward konnte seine geliebte Agnes leider nicht überreden, sich das ihr gewidmete "Schloss" in Florida anzusehen. Seine Liebe blieb unerwidert. Das spektakuläre Bauwerk bleibt erhalten als Relikt der Besessenheit und des Einfallsreichtums eines einzelnen Menschen, das auch heute noch zahlreiche ungelöste Rätsel und Geheimnisse birgt. (Kurt Tutschek, 1.4.2023)



