Ostrea heißt die neue Kulinariklinie von Harald Irka am Pfarrhof – Neue Lokale am Flughafen

Hornig röstet im Siebten

Eine Rösterei mitten im Wohngebiet – in dem Fall im siebten Wiener Bezirk, Ecke Kirchengasse/Siebensterngasse zu betreiben – ist nicht selbstverständlich. Zahlreiche Genehmigungen und Gutachten waren nötig, um die Rösttrommel anwerfen zu können, erzählte Barista Barbara Bauer anlässlich der Vorstellung in der Hornig Kaffeebar.

Barbara Bauer, Geschäftsführerin der J. Hornig Kaffeebar, und Thomas Schusteritsch, Geschäftsführer von J. Hornig, anlässlich der Vorstellung der Rösterei. Foto: © J. Hornig

Das seit 2017 bestehende Lokal der in Graz beheimateten Kaffeerösterei verfügt nun über eine Ausstattung, die das Rösten direkt vor Ort ermöglicht. Dienstag, Donnerstag und Samstag kann man live zusehen, wie Spezialröstungen entstehen. Diese – wie die Limited Edition "Lac Kivu" – können dort konsumiert werden, sie werden aber auch für daheim zum Mitnehmen verkauft. Der gesamte Eigenbedarf der Kaffeebar wird mit der neuen Rösterei direkt im Lokal hergestellt. Zusätzlich werden dort auch Baristakurse sowohl für die Gastronomie als auch für private Interessierte angeboten.

Aktuell sind im Lokal Bilder der Künstlerin Paloma Schreiber ausgestellt. Für ihre "KaffeemaHlerei" verwendet sie – wie der Name schon andeutet – Kaffee. Generell soll die Kaffeebar als Ausstellungsort für junge Kunstschaffende etabliert werden.

Hornig Kaffeebar

Ostrea: Fixe À-la-carte-Fischtage am Pfarrhof bei Harald Irka

Harald Irkas Fischküche gibt es nun an zwei Tagen à la carte. Foto: Achromatic Photography Nadine Geuter

Fisch und Meeresfrüchte kommen bei Spitzenkoch Harald Irka auch beim Fine-Dining-Menü auf den Tisch, seit kurzem setzt er nun aber an zwei Tagen pro Woche mit der neuen Linie "Ostrea" ganz auf Fisch und Meeresfrüchte. Und zwar nicht als Menü, sondern à la carte.

Mittwoch und Donnerstag gibt es am Pfarrhof in St. Andrä im Sausal unterschiedliche Austernsorten sowie Jakobsmuscheln aus Norwegen, Wildfang-Steinbutt aus der Bretagne oder auch Kaisergranat von den Färöern. Das Gourmetmenü ist in Zukunft immer Freitag und Samstag zu buchen, am Sonntag wird ein Lunch angeboten.

Ostrea am Pfarrhof



Neues vom Wiener Flughafen

Das umgestaltete Lokal Zugvogel, in dem 700 Kunststoffvögel von der Decke hängen. Foto: Flughafen Wien

Nach fünfmonatiger Bauzeit hat das Restaurant Zugvogel am Flughafen Wien-Schwechat im Terminal 2 wiedereröffnet. Auf der Speisekarte des 670 Quadratmeter großen Lokals stehen Schnitzel, Burger und Pizzen sowie – laut Aussendung – vegane Gerichte. Geöffnet ist von 5 bis 22 Uhr.

In der Ankunftshalle folgen dann im April die Eröffnung der ersten Costa-Coffee-Filiale in Österreich sowie – zusätzlich zum Terminal 1 – eine weitere Burger-King-Filiale.

Und noch eine Erinnerung:

Seit Freitag, 31. März findet das Kulinarikfest "Mit alles" im Brick-15 mit Naturwein und Delikatessen statt.

mitalles.xyz

(Petra Eder, 1.4.2023)