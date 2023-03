Annie Lennox und David Bowie stimmen "Under Pressure" an, um Freddie Mercury zu würdigen: Arte zeigt das Tribute Concert aus dem Jahr 1992 um 22.45 Uhr. Foto: Neal Preston

19.40 REPORTAGE

Re: Es lebe das Moor. Klimarettung aus den Sümpfen Moore sind wichtig für das Klima und die Artenvielfalt. Sie speichern große Mengen an Kohlenstoff und entziehen der Atmosphäre damit den Klimakiller CO₂. Trotzdem werden weltweit immer noch Feuchtgebiete zerstört. Bis 20.15, Arte

20.15 BIBELEPOS

Die zehn Gebote (The Ten Commandments, USA 1956, Cecil B. DeMille) Sicheres Zeichen, dass Ostern naht, wenn dieser Osterschinken irgendwo auftaucht. Wer sich Moses vorstellt wie der Kraftlackel Charlton Heston, der sollte dieses farbenfrohe Bibelspektakel nicht versäumen. Bis 23.50, ORF 3

20.15 SEAN CONNERY

James Bond 007 – Sag niemals nie (Never Say Never Again, GB/USA 1983, Irvin Kirshner) Für ein Remake des James-Bond-Klassikers Feuerball schlüpfte Sean Connery 1983 außerhalb der offiziellen Reihe noch einmal in die Rolle des britischen Paradeagenten 007 – und machte erneut gute Figur. Den Bösewicht Maximilian Largo gab Klaus Maria Brandauer. Bis 22.55, Puls 4

20.15 EINE FRAGE NOCH ...

Columbo – Tod am Strand (Columbo – IdentityCrisis, USA 1975, Patrick McGoohan) Der Geschäftsmann Nelson Brenner (Patrick McGoohan) wird von seinem Partner als Doppelagent enttarnt. Inspektor Columbo (Peter Falk) ermittelt im darauffolgenden Mord. Bis 22.10, ATV 2

21.45 DOKUMENTATION

Freddie Mercury – The Untold Story Hannes Rossacher und Rudi Dolezal erzählen anhand der Erinnerungen zahlreicher Wegbegleiter Freddie Mercurys die Geschichte des Menschen hinter dem Mythos und seiner Band Queen. Um 22.45 Uhr serviert der Sender das Freddie Mercury Tribute Concert. Im Londoner Wembley-Stadion tummelten sich 1992 Musiker wie David Bowie und Bands wie Metallica, um Freddie Mercury zu feiern. Bis 0.10, Arte

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Die Welt der Ritter (2–3/3) – Helden für Ruhm und Ehre Die Kreuzzüge machten aus dem frühen Reiter endgültig den christlichen Ritter. Im dritten Teil geht es um Maximilian I., Habsburger Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Er wird als der letzte Ritter bezeichnet. Bis 0.05, ORF 2

0.45 TRAGIKOMÖDIE

Ewige Jugend (Youth, I/F/CH/GB 2015, Paolo Sorrentino) Zwei alte Freunde, der eine Komponist (Michael Caine), der andere Filmemacher (Harvey Keitel), machen in Paolo Sorrentinos sarkastischer Tragikomödie eine Luxuskur in der Schweiz. Bis 2.40, BR

2.00 DRAMA

Die irre Heldentour des Billy Lynn (Billy Lynn’s Long Halftime Walk, GB/CHN/USA 2016, Ang Lee) Der 19-jährige Billy Lynn wird nach seinem Einsatz im Zweiten Irakkrieg mit seinen Kameraden auf PR-Tour geschickt. In Rückblenden zeigt Regisseur Ang Lee (Brokeback Mountain), was tatsächlich passiert ist. Mit Newcomer Joe Alwyn und Kristen Stewart. Bis 3.45, ORF 1