Skandinavien Finnland: Geeint gegen Russland vor der Wahl

In Finnland wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Themen im Wahlkampf sind Landesverteidigung und nationale Sicherheit. Darüber, dass das Land seine Neutralität aufgeben und Nato-Mitglied werden will, herrscht Konsens unter den Parteien. Am Donnerstag stimmte auch die Türkei dem Nato-Beitritt des skandinavischen Landes zu