Durch die Altstadt von Prag schlendern und Baumkuchen futtern, in Palermo einen Aperol Spritz in der Sonne schlürfen und die historische Architektur bestaunen – oder doch lieber zu traditioneller Livemusik in den Straßen von Dublin tanzen? Die Vielfalt der europäischen Metropolen könnte kaum größer sein. Mit all den verschiedenen Sehenswürdigkeiten hat jede der Großstädte einen ganz eigenen Charme. Da fragt man sich, in welchem der Orte wohl die schönsten Schnappschüsse und Postkartenmotive auf einen warten.

Um das herauszufinden und die 20 fotogensten Metropolen von Europa zu küren, hat das Team von Travelcircus zunächst nach den größten Städten gesucht. Hierfür wurden alle Orte in Europa erfasst, die mehr als 500.000 Einwohner haben. In einem weiteren Schritt untersuchte das Team die Anzahl der Hashtags auf Instagram vom englischen Namen jeder Stadt. Die Anzahl wurde mit der jeweiligen Einwohnerzahl in Verhältnis gesetzt. Die Top 20 ergaben sich schließlich mit der ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gesetzten Anzahl an Fotos auf Instagram.

Platz 20: Madrid (14,27 Beiträge pro Einwohner)

Foto: Unsplash

Die Metropole mit derzeit rund 3,3 Millionen Einwohnern kommt auf 47.166.741 Beiträge auf Instagram mit dem Hashtag #madrid.

Platz 19: Málaga (14,28 Beiträge pro Einwohner)

Foto: Unsplash

Die zweitgrößte Stadt in Andalusien schafft es mit insgesamt 8.244.332 Beiträgen auf Instagram bei 577.405 Einwohnern in die Top 20.

Platz 18: Prag (14,31 Beiträge pro Einwohner)

Foto: Unsplash

Dass Prag dank der malerischen Altstadt schon lange kein Geheimtipp mehr unter Reisenden ist, zeigen die insgesamt 18.252.355 Posts auf Instagram, die den Hashtag #prague im Titel haben.

Platz 17: Palermo (14,63 Beiträge pro Einwohner)

Foto: Unsplash

Besonders beliebt unter den Reisezielen in Italien ist Sizilien und dessen Hauptstadt Palermo. Hier braucht es keine besonderen Fotografie-Skills – die Instagram-Kulisse gibt die Landschaft von allein her. Das beweisen die 9.226.017 Beiträge auf Instagram mit dem Hashtag #palermo.

Platz 16: Stockholm (14,66 Beiträge pro Einwohner)

Foto: Unsplash

14.345.475 Beiträge auf Instagram beweisen, dass sich auch Stockholm einen Platz in den Top 20 verdient hat.

Platz 15: Mailand (16,27 Beiträge pro Einwohner)

Foto: Unsplash

Das ganze Jahr über zieht es Touristinnen und Touristen nach Mailand: wegen des eindrucksvollen Doms, der Mode und der Pasta. Kein Wunder also, dass es Mailand mit 22.309.139 Posts auf Instagram bei 1.371.498 Einwohnern in dieses Ranking schafft.



Platz 14: Frankfurt am Main (16,58 Beiträge pro Einwohner)

Foto: Unsplash

Wolkenkratzer, Sonnenuntergängen am Main-Ufer, Grünflächen, Szeneviertel: Nicht umsonst zählt der Hashtag #frankfurt ganze 12.837.466 Beiträge auf Instagram.



Platz 13: Kopenhagen (16,61 Beiträge pro Einwohner)

Foto: Unsplash

Schiefe Häuser in bunten Farben, kleine Boote, die im Wasser umherfahren, und eine entspannte Atmosphäre – die dänische Hauptstadt Kopenhagen kommt auf 10.705.790 Instagram-Beiträge mit dem Hashtag #copenhagen.

Platz 12: Stuttgart (17,57 Beiträge pro Einwohner)

Foto: Unsplash

Mit 11.104.433 Posts auf Instagram zählt Stuttgart, neben Hannover und Frankfurt, zu den drei deutschen Großstädten, die es in die Top 20 der fotogensten Metropolen Europas geschafft haben.

Platz 11: London (17,78 Beiträge pro Einwohner)

Foto: Unsplash

Fotos lassen sich in London (Einwohnerzahl 8.799.900) von allem knipsen: Natur, Architektur, Essen, Mode sowie den typischen Sehenswürdigkeiten. Nicht grundlos also zählt der Hashtag #london mit 156.453.518 die meisten Instagram-Beiträge unter den Top 20.

Platz 10: Athen (18,22 Beiträge pro Einwohner)

Foto: Unsplash

Die vielen Ausgrabungsstätten und Tempel sorgen ebenso wie die verwinkelten Gassen mit den traditionellen Tavernen für Athens hohe Instagrammability, was die insgesamt 11.623.214 Beiträge deutlich zeigen.



Platz 9: Lyon (19,77 Beiträge pro Einwohner)

Foto: Unsplash

Lyon ist neben Paris und Marseille die drittgrößte Stadt Frankreichs. Dank einer imposanten Architektur, die sich durch das ganze Stadtbild zieht und eine Reise in die Vergangenheit verspricht, punktet die Metropole mit 10.339.291 Posts auf Instagram und schafft es folglich unter die Top 10.



Platz 8: Edinburgh (20,32 Beiträge pro Einwohner)

Foto: Unsplash

Mit bereits 10.697.179 geposteten Posts auf Instagram bei 526.470 Einwohnern hat sich Edinburgh den 8. Platz verdient.



Platz 7: Lissabon (20,46 Beiträge pro Einwohner)

Foto: Unsplash

Stolze 11.149.480 Beiträge mit dem Hashtag #lisbon gibt es auf Instagram.



Platz 6: Dublin (23,45 Beiträge pro Einwohner)

Foto: Unsplash

Kaum eine europäische Großstadt überzeugt mit so viel herzlicher Gastfreundschaft, Heimatliebe und Tradition wie die irische Hauptstadt. Kein Wunder, dass es zu Dublin bereits 13.795.730 Posts auf Instagram gibt.

Platz 5: Manchester (32,58 Beiträge pro Einwohner)

Foto: Unsplash

Kultur, Fußball, Skyline, Pubs, Vintage-Shops, Museen oder grüne Natur: Mit diesen Zutaten erzielt allein der Hashtag #manchester 17.986.284 Beiträge auf Instagram.

Platz 4: Valencia (35,02 Beiträge pro Einwohner)

Foto: Unsplash

Die drittgrößte Stadt Spaniens kommt mit 27.656.298 Beiträgen auf Instagram unter die Top 5.

Platz 3: Amsterdam (38,82 Beiträge pro Einwohner)

Foto: Pexels

Dass sich das nordische Venedig den 3. Platz der fotogensten Metropolen ergattert hat, liegt wohl an den Postkartenmotiven, die man an jeder Ecke der Stadt findet. Bisher hat es der Hashtag #amsterdam auf 35.066.660 Instagram-Beiträge bei 903.399 Einwohnern geschafft, und täglich kommen neue hinzu: Bilder von den bunten Tulpen, verwinkelten Gassen, belebten Szenevierteln, Secondhandshops, Plattenläden ...

Platz 2: Barcelona (41,05 Beiträge pro Einwohner)

Foto: Unsplash

Kaum eine Destination ist für Städtereisen so beliebt wie die zweitgrößte Stadt Spaniens, Barcelona, mit 1.636.732 Einwohnern. Mit der Lage direkt am Meer bietet die Metropole schließlich alles, was es für einen gelungenen Sommerurlaub braucht. Egal ob die Casa Batllo, die Sagrada Familia oder die berühmten Wasserspiele am Fuente Mágica – die Fotomotive gehen einem nicht aus: bisher 67.194.745 Beiträge auf Instagram.

Platz 1: Paris (63,85 Beiträge pro Einwohner)

Foto: Unsplash

Der 1. Platz der fotogensten Metropolen geht klar an die "Stadt der Liebe". Mit den berühmten Sehenswürdigkeiten wie dem Louvre, dem Eiffelturm oder dem Schloss Versailles lockt die Stadt mit weltbekannten Fotomotiven. Mit 67.194.745 Beiträgen auf Instagram mit dem Hashtag #paris bei 2.139.907 Einwohnern überzeugt die Stadt eindeutig mit der höchsten Instagrammability. (red, 31.3.2023)