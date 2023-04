Jaeger Le-Coultre Reverso Hybris Artistica Calibre 179

Seine uhrmacherischen Muskeln lässt die Traditionsmanufaktur Jaeger-LeCoultre bei seinem legendären Flaggschiff, der Wendeuhr Reverso, spielen: Das dort verbaute Kaliber 179 ist die vierte Auflage des mehrachsigen Tourbillons, das von den Ingenieuren der Marke speziell für die Reverso entwickelt wurde. Die Herausforderung, den Reguliermechanismus in ein Uhrwerk zu integrieren, das sich den Konturen des rechteckigen Wendegehäuses anpasst und so schlank ist, dass es bequem am Handgelenk getragen werden kann, macht es so bemerkenswert ...