"Dancing Stars"-Juror Balázs Ekker, hier mit Kollegin Maria Santner und Ex-Teilnehmer und Gastjuror Michael Schottenberg. Foto: ORF

Wien – Am Freitag steht ab 20.15 Uhr in ORF 1 ein Freispiel auf dem Programm: Von den sieben verbliebenen "Dancing Stars" muss niemand die ORF-Show verlassen. Die Jurywertung und das Publikumsvoting werden in die nächste Ausgabe am 14. April übernommen. Nächste Woche wird pausiert: Am Karfreitag soll man sich nicht vergnügen, schon gar nicht tanzen – zumindest nicht in Österreich. Dafür ist dieses Mal sogar die Familie im Spiel. In der fünften Show schwingen die Kandidatinnen und Kandidaten nicht nur mit ihren Profi-Partnerinnen und -Partnern die Hüften, sondern auch mit Familienmitgliedern.

Ekker gewann die Show 2011

"Dancing Stars"-Juror Balázs Ekker gilt als Urgestein und als Enfant terrible gleichermaßen. Er vergibt meist die wenigsten Punkte und serviert die markigsten Sprüche. Der Ungar ist seit Beginn der Tanzshow im ORF dabei. Von 2005 bis 2011 als Profitänzer, danach wechselte er in die Jury. Die Show gewann er 2011 mit der Seer-Sängerin Astrid Wirtenberger. "Es wäre gelogen zu sagen, es ist die beste Staffel aller Zeiten. Das ist sie nicht", bilanziert Ekker im Gespräch mit dem STANDARD das bisherige Niveau. "Es ist nicht leicht, jedes Jahr die Promis und Profis so zu mixen, dass es hervorragend ist. Wir hatten schon stärkere Staffeln, was das Tänzerische anbelangt."

Alter sei kein Manko

Das Ausscheiden Hannes Kartnigs ist für Ekker überraschend gekommen: "Er hat für seine Verhältnisse seine beste Performance geliefert. Ich hätte gedacht, dass er mehr Sympathie erntet und ihn das Publikum weiterträgt." Das fortgeschrittene Alter Kartnigs, er ist 71 Jahre alt, sei nicht das Problem gewesen, betont Ekker: "Nein, das ist kein Manko. Es muss jedem klar sein, dass es Dinge gibt, die mit 30 gehen, aber mit 40, 50 oder 60 nicht mehr. Grundsätzlich ist Tanzen für jede Altersgruppe mach- und lernbar." Weil der Körper in alle Richtungen abgenutzt werde, müsse man dementsprechend agieren. Ekker betreibt gemeinsam mit seiner Frau Alice Guschelbauer zwei Tanzschulen.

Clown-Sager

Für Aufregung haben ein Sager Ekkers und seine Beurteilung der tänzerischen Leistung der Gastronomin Eveline Eselböck gesorgt. Ekker sagte zu ihr: "Wir brauchen in dieser Show Tänzer und Tänzerinnen und keine Clowns." Dem STANDARD erklärt Ekker, warum er sie mit nur einem Punkt bewertet hat: "Der Grund war, dass ihr Profitänzer nicht die passende Choreografie für sie aufgesetzt hatte. Man kann eine 60-jährige Dame nicht nur hüpfen lassen. Da muss mehr Eleganz her."

.Je älter die Kandidatin oder der Kandidat sei, desto mehr müsse mit den Basics und der Technik gearbeitet werden, so Ekker: "Junge Kandidaten kann ich hin und her hüpfen lassen, in die Höhe schmeißen. Aber das passt nicht zu einer 60-jährigen Dame." Und: "Diese Choreografie war für sie nicht machbar, und sie hat nicht gut ausgeschaut. Wir sitzen in der Jury und müssen werten, was wir sehen. Und das war nichts."

Aus dem Backstage-Talk

Dass er von Clowns gesprochen hat, hatte einen Grund: "Dieser Clown-Sager entstand nach dem Backstage-Talk mit Andi Knoll. Sie hat gesagt, dass sie in ihrer Kindheit immer ein Clown sein wollte. Ich habe das Wort nur aufgenommen, weil sie das ein paar Sekunden davor erwähnt hatte. Ich habe sie nicht als Clown bezeichnet. Nein, sie ist kein Clown. Das war nur die Verknüpfung zu ihrem Sager."

Wer ist noch dabei?

Mit von der Partie am Freitag sind noch Omar Khir Alanam & Kati Kallus, Eveline Eselböck & Peter Erlbeck, Lucas Fendrich & Lenka Pohoralek, Corinna Kamper & Danilo Campisi, Lilian Klebow & Florian Gschaider, Missy May & Dimitar Stefanin sowie Alexander Pointner & Manuela Stöckl. Nicht mehr dabei sind Martina Reuter, Hannes Kartnig und Michael Buchinger.

Das Programm: