In Niederösterreich regiert die ÖVP neuerdings mit der FPÖ. Das Koalitionsprogramm trägt dabei eindeutig eine freiheitliche Handschrift. Und auch sonst läuft es für die FPÖ wie geschmiert – in bundesweiten Umfragen liegt sie auf Platz eins, weit vor ÖVP und SPÖ. Mit Blick auf die Nationalratswahl im Herbst 2024 fragen sich viele: Ist die schwarz-blaue Regierungszusammenarbeit in Niederösterreich der erste Schritt in Richtung eines ÖVP-FPÖ-Comebacks auf Bundesebene?

In dieser Folge von Inside Austria sprechen wir darüber, ob für die FPÖ jetzt alles möglich ist – Wahlsieg, Regierung, Kanzlerschaft? Wir fragen, wieso die FPÖ gerade so im Aufschwung ist. Und wir erklären, warum für manche politischen Beobachter deshalb die Demokratie in Gefahr ist. (red, 1.4.2023)

In dieser Folge zu hören: Oliver Das Gupta (Autor beim STANDARD und beim SPIEGEL), Hans Rauscher (Kolumnist beim STANDARD) und Sandra Schieder (Innenpolitikredakteurin beim STANDARD). Moderation: Antonia Rauth und Zsolt Wilhelm. Skript und Gestaltung: Antonia Rauth und Lucia Heisterkamp. Mitarbeit: Zsolt Wilhelm und Ole Reißmann. Produktion: Christoph Grubits.