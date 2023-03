Ein Flugzeug der Liliair wurde im Dezember in Klagenfurt präsentiert. Foto: APA/GERD EGGENBERGER

Klagenfurt – Der Flughafen Klagenfurt hat sein Liquiditätsproblem vorerst gelöst. Nachdem eine Kapitalerhöhung am Donnerstag wegen einer damit verknüpften Veränderung des Gesellschaftervertrags an den Minderheitseigentümern Stadt Klagenfurt und Land Kärnten gescheitert war, gibt es nun einen Rahmenvertrag auf 15 Jahre mit der neu gegründeten Fluglinie Liliair, die in Vorleistung geht und dem Flughafen 1,7 Millionen Euro bringt.

Umsätze macht die von Flughafen-Mehrheitseigentümer und Lilihill-Boss Franz Peter Orasch gegründete Fluglinie noch nicht. Erste Flüge waren für Ende April angekündigt, diese dürften jedoch nicht stattfinden. Unternehmenssprecher Alexander Khaelss-Khaelssberg, der sowohl Lilihill, den Flughafen Klagenfurt als auch Liliair vertritt, konnte kein Datum nennen, an dem die neue Fluglinie abhebt oder Flüge buchbar sein werden. Nur so viel: "Die komplexen Vorbereitungen laufen intensiv und großteils im Plan."

Die 1,7 Millionen Euro für den Flughafen seien nicht fremdfinanziert, sondern "ein privates Investment der Lilihill Group", die Airline sei "zu 100 Prozent" privatwirtschaftlich finanziert. Mit dem Geld soll die Servicequalität des Flughafens erhöht werden und der Airport auch für andere Fluglinien attraktiver werden. Investitionen in die Infrastruktur bräuchten die Zustimmung der Minderheitseigentümer. Khaelss-Khaelssberg: "Auf mittelbare Zeit ist damit die Liquidität des Flughafens gesichert."

Der Flughafen Klagenfurt war in der ablaufenden Legislaturperiode der Zankapfel zwischen den Koalitionspartnern SPÖ und ÖVP. Die ÖVP warf Lilihill vor, es nur auf die nicht betriebsnotwendigen Grundstücke des Airports abgesehen zu haben, und trat vehement für eine Rückverstaatlichung ein, die vertraglich vereinbarte Call-Option sei zu ziehen. Die SPÖ blockierte entsprechende Beschlüsse. Die ÖVP positionierte sich mit dem Thema Flughafen auch im Wahlkampf. Abzuwarten ist, welche Pläne die beiden Parteien in den Koalitionsverhandlungen für den Flughafen schmieden – erste Details könnte es am Freitagnachmittag geben. (APA, 31.3.2023)