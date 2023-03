"Heute"-Herausgeberin Eva Dichand im Jänner 2023. Foto: Toppress Karl Schöndorfer

Vaduz/Wien – Heute.at hat eine neue Gesellschafterin. So zeigt es neuerdings auch das Impressum der Onlineplattform der Gratiszeitung "Heute". Bis vor kurzem stand noch "Heute"-Herausgeberin Eva Dichand persönlich als Gesellschafterin mit 24,5 Prozent an der DJ Digitale Medien GmbH aufgeführt. Nun hält die Anteile eine Liechtensteiner Firma namens Alta GmbH, soweit erkennbar im Besitz einer ebenfalls Liechtensteiner Privatstiftung namens Marfa.

Am Donnerstag fanden wie berichtet Hausdurchsuchungen in den Räumen der "Heute"-Geschäftsführung statt. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt gegen Eva Dichand und ihren Mann Christoph nach Aussagen von Thomas Schmid über Wünsche Dichands nach Inseraten für "Heute" und "Krone" und Widerstand gegen mehr Transparenz im Stiftungsrecht. Schmid pflegte als Generalsekretär des Finanzministeriums und später Öbag-Vorstandschef einen regen Austausch mit den Dichands. Er gab als Ziel – im Sinne und in Absprache mit Sebastian Kurz – für Kurz positive Berichterstattung an. Sebastian Kurz, Eva Dichand und der "Heute"-Verlag haben die Vorwürfe als falsch zurückgewiesen.

Eva Dichands Heute.at-Anteile wurden bereits am 15. Dezember 2022 an die Alta GmbH im Besitz der Liechtensteiner Marfa-Stiftung übertragen. Einer der Stiftungsvorstände dort ist der Wirtschaftstreuhänder Sascha Berkovec, der auch in zwei anderen Privatstiftungen der Dichands als Vorstand eingetragen ist – Eva Dichands Pluto-Privatstiftung, die 24,4 Prozent am "Heute"-Verlag hält, sowie der Bertha-Privatstiftung von Christoph und Eva Dichand, die etwa Dorotheum-Anteile hält.

STANDARD-Anfragen zum Hintergrund der Übertragung und zur Marfa-Privatstiftung gingen am frühen Freitagnachmittag an Eva Dichand sowie an den Schweizer Medienkonzern TX Group, der mit 51 Prozent die Mehrheit an Heute.at hält. Stellungnahmen werden nach Vorliegen ergänzt. (fid, 31.3.2023)