Osamu Okamura/David Böhm (Ill.)/Jiří Franta (Ill.)/Pavel Horák (Fotografie), "Die Stadt für alle. Handbuch für angehende Stadtplanerinnen und Stadtplaner". Aus dem Tschechischen von Lena Dorn. € 25,70 / 176 Seiten. Düsseldorf, Karl Rauch 2022. Ab 10 Jahren und für Jugendliche

Du bist schon zu groß für das Spielen mit Bausteinen?! Hier kommen Ideen für das nächste Level: Häuser aus Schachteln, Plakatwände mit Bildern aus Zeitschriften, Laternenpfähle aus Strohhalmen, Spielzeugautos, Bäume aus Zweigen und Sonnenschirme aus diesen kleinen Papierschirmchen, die du vielleicht vom Eisessen kennst. Wer gerne selber baut, ist hier richtig! Was kommt wohin? Wohin führen die Straßen? Wer wohnt in welchen Häusern? Wie geht es den Leuten in der Stadt? Viele Fotos in diesem rundum schön gemachten Buch zeigen Szenen in Miniatur. Wer sich für den Lebensraum Stadt interessiert, alles über Entwicklung, Planung, Gegenwart und Zukunft von Städten wissen mag, ist hier ebenso richtig! Darüber informieren die Texte sehr detailliert und umfangreich.