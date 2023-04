Dieses Bild wurde von der Bilder-KI Midjourney erstellt. Der Prompt wurde mithilfe von ChatGPT auf Basis des Artikeltextes geschrieben und lautete: "Capture an image that symbolizes the challenge of ensuring transparency and accountability in reporting amidst the prevalence of fake photos and AI-generated images. Consider the ethical and legal implications of these images in the age of digital media. Show how media outlets can navigate these challenges and the role journalists and researchers play in verifying the authenticity of photos and images. Your image should convey a sense of urgency and importance, while also highlighting the need for careful consideration of the impact of these images on the public trust in journalism. Style: Documentary/Reportage Camera settings: ISO 400, shutter speed 1/200, aperture f/5.6 Lighting: Natural/ambient light --ar 3:2 --q 2 --v 5."