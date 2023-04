9.15 MAGAZIN

Picasso Bevor sich der Tod von Pablo Picasso am 8. April zum 50. Mal jährt, widmet Arte dem spanischen Künstler am Thementag heute 16 Stunden Programm. Unter den Dokus finden sich die Neuproduktionen Der Minotaurus, das bin ich! Picasso und die Stiere (16.45), Picasso ohne Legenden (22.45) und Picasso x Dance (23.45). Außerdem zu sehen sind die Spielfilme Mein Mann Picasso (13.20) über die Beziehung zu Françoise Gilot und die Ernest-Hemingway-Verfilmung Wem die Stunde schlägt (20.15), die vom spanischen Bürgerkrieg erzählt. Bis 0.55, Arte

Arte widmet Pablo Picasso anlässlich des nahenden 50. Todestagsdes spanischen Künstlers einen Thementag. Foto: Edward Quinn Foundation/Edward

11.05 INTERVIEW

Pressestunde Mit Kardinal Christoph Schönborn, Erzbischof von Wien. Die Fragen stellen Doris Helmberger-Fleckl (Die Furche) und Andreas Mayer-Bohusch (ORF). Bis 12.00, ORF 2

16.40 KOMÖDIE

Der Wein und der Wind (Ce qui nous lie, F 2017, Cédric Klapisch) Der 30-jährige Jean kehrt nach zehn Jahren zur Weinlese auf das familiäre Weingut im Burgund zurück. Der Vater liegt im Sterben, mit seinen Geschwistern muss Jean entscheiden, wie es weitergehen soll. Lebensfrohe wie melancholische Ko mödie. Bis 18.30, 3sat

20.15 ERLEBNIS BÜHNE

La Fille du Régiment – Die Regimentstochter Juan Diego Flórez feiert seinen 50., Montserrat Caballé würde ihren 90. Geburtstag feiern. Gemeinsam standen sie 2007 in der Wiener Staatsoper bei der Regimentstochter auf der Bühne. Bis 22.35, ORF 3

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Wer stoppt die Teuerung? Gäste bei Claudia Reiterer: Josef Muchitsch (ÖGB), Klaus Neusser (Institut für Höhere Studien, IHS), Barbara Kolm (OeNB), Martin Ohneberg (Industriellenvereinigung Vorarlberg), Barbara Blaha (Denkfabrik Momentum -Institut). Bis 23.05, ORF 2

22.30 AGENTENTHRILLER

James Bond 007 – Sag niemals nie (Never Say Never Again, GB/USA 1983, Irvin Kirshner) Für ein Remake des James-Bond-Klassikers Feuerball schlüpfte Sean Connery 1983 außerhalb der offiziellen Reihe noch einmal in die Rolle des britischen Paradeagenten 007 – und machte erneut gute Figur. Den Bösewicht Maximilian Largo gab Klaus Maria Brandauer. Bis 1.05, Puls 4

22.35 MONTY PYTHON

Das Leben des Brian (Monty Python’s Life of Brian, GB 1979, Terry Jones) Zum Immerwiedersehen und Mitsprechen: Brian (Graham Chapman) hat das Pech, in derselben Nacht wie Jesus auf die Welt gekommen zu sein, und wird gegen seinen Willen als Messias verehrt. Monty Python im Zenit! Bis 0.10, ORF 3

John Cleese und Michael Palin in "Das Leben des Brian". Foto: ORF, ZDF

23.15 THRILLER

Der Marathon-Mann (Marathon Man, USA 1976, John Schlesinger) Der jüdische New Yorker Geschichtsstudent und Marathonläufer Babe Levy (Dustin Hoffman) gerät durch die Machenschaften seines Bruders ins Visier eines Nazi-Netzwerks. Bis 1.15, 3sat