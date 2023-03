Übrig bleiben der pflanzenbasierte Whopper und der Big King. Erst Anfang März hatte die Fastfood-Kette ihre erste rein vegane Filiale in Wien für Fleischprodukte geöffnet

Weniger Auswahl gibt es künftig für Veganerinnen und Veganer. Foto: imago / Christoph Hardt

Wien – Die Fastfood-Kette Burger King hat in Österreich künftig nur mehr zwei fleischlose Burger im Programm. Übrig bleiben nur der Plant Based Whopper und der Big King. Pflanzenbasierte Produkte wie Lover Beef, Lover Chicken oder Long Chicken fallen damit weg. Das teilte Burger King am Freitagnachmittag in einem kurzen Posting auf Instagram mit.

"Sorry. In Zukunft wird es leider nur mehr zwei Plant-based Burger geben: den Whopper und den Big King", hieß es in dem Posting. Nähere Erklärungen gab Burger King nicht ab. Eine Presseaussendung gab es dazu auch nicht. Deutschland scheint von der Streichung nicht betroffen zu sein, zumindest gab es dort keine vergleichbare Stellungnahme.

Viel Erfolg scheint der veganen Linie von Burger King in Österreich nicht beschieden zu sein. Im Juli hatte das Unternehmen am Wiener Westbahnhof eine erste völlig fleischlose Filiale eröffnet. Anfang März wurde das Rad der Zeit zurückgedreht, das Lokal führt jetzt auch wieder Produkte mit Fleisch. (red, 31.3.2023)