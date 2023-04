Rapid: Der Cup als Chance

Rapid ist leiwand", sagte Trainer Zoran Barisic vor gar nicht allzu langer Zeit und fügte an: "Und ist auf dem Weg, immer leiwander zu werden." Es folgte das ernüchternde 0:2 im Wiener Derby. Das Saisonziel, ein Platz in den Top Drei, scheint möglich zu sein, aber eher drei als zwei. Eins ist denkunmöglich. In manchen Phasen eines Spiels sind gute Ansätze zu erkennen, die Wankelmütigkeit sollte abgestellt werden. Im Cup sind die Chancen, endlich einen Titel zu holen, weit größer. Seit der Meisterschaft 2008 herrscht Leere. Am 5. April steigt in Hütteldorf das Halbfinale gegen Ried. Wird diese Chance vertan, könnte es im Verein zur Abwechslung wieder rumoren.