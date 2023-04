[Interview zur Landtagswahl in Salzburg] Haslauer: "Kickls Art von Politik lehne ich ab"

[Cause "Heute"] Schmid über "Krone": "So perfekt kann eine Zeitung doch nicht sein"

[Kommentar] Ein Österreich, in dem der Boulevard regiert

[Vulkan-Files] Die Sandworm-Spur: Vulkans Verbindung zu Russlands berüchtigten Hackern

[SPÖ] Mehr als 2.000 Unterstützungserklärungen für Babler, 100 Frauen für Rendi-Wagner

Doskozils raue Stimme: Müssen Spitzenpolitiker immer perfekt funktionieren?



Wer an der SPÖ-Spitze die Ampel zum Leuchten bringen könnte

[Kommentar] Im Kampf gegen die Inflation die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel senken? Ein Pro und Kontra

[Lifestyle] Über die Faszination von Gwyneth Paltrows Prozess-Outfits

[Wissenschaft] Was die Erforschung von Beben wie in Gloggnitz so herausfordernd macht

[Wetter] Tiefdruckeinfluss bringt recht unbeständiges Wetter. Verbreitet gibt es einen Mix aus sonnigen Phasen und teils dichten Wolken und vor allem am Nachmittag ist dann auch mit einigen Regenschauern zu rechnen, auch Graupel ist bis in Tallagen möglich. Die Schneefallgrenze sinkt auf rund 1600 bis 1200m. Es bläst vor allem im Norden mäßiger bis lebhafter Wind aus West bis Nordwest, an der Alpensüdseite ist es eher windschwach. Frühtemperaturen 2 bis 10 Grad, Tageshöchsttemperaturen 11 bis 17 Grad.

