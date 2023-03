Am Samstag geht es im unteren Playoff mit folgenden Paarungen weiter: Altach vs. WSG Tirol, WAC vs. Ried

Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Im Spiel eins nach Miroslav Klose hofft "Mr. Klassenerhalt" Klaus Schmidt mit dem SCR Altach auf einen erfolgreichen Start in die Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga. Der neue Trainer der Vorarlberger kehrte ins Ländle zurück, um beim Tabellenletzten des Grunddurchgangs den Turnaround einzuleiten. Als erste Hürde wartet am Samstag (17.00 Uhr) die WSG Tirol, die ihrerseits mit 14 Punkten und damit sechs mehr als die Altacher derzeit Erster in der Quali-Gruppe ist.

"Es wäre fein, wenn wir einen Dreier schreiben und diese unglückliche Serie beenden können", sagte Schmidt und sprach die Sieglos-Serie seit Ende Oktober an. In den vergangenen neun Ligaspielen holten die Altacher nur drei Punkte. Die Vorfreude bei Schmidt ist jedenfalls groß. "Ich war vier Monate weg vom Geschäft. Jetzt habe ich mich in den letzten zehn Tagen sehr klasse eingelebt und einen guten Draht zur Mannschaft gefunden", erzählte der frühere Hartberg-Coach.

Rematch

In der zweiten Partie treffen der WAC und Ried in der Fußball-Bundesliga erneut aufeinander. Im letzten Spiel des Grunddruchgangs gab es ein 0:0. Geändert hat sich vor dem Auftakt in die Qualifikationsgruppe der Vorsprung des WAC (ein Punkt), das Heimrecht – und die Vorbereitungszeit auf die Partie, welche die jüngst als Saisonretter auserkorenen Trainer Manfred Schmid und Maximilian Senft zur Verfügung hatten.

Laut Schmid konnte die Länderspielpause gut genützt werden. "Wir sind sicher zwei Schritte nach vorne gekommen, haben uns taktisch verbessert und sind präziser geworden", berichtete der frühere Austria-Coach. Im Spiel nach vorne müsse man aber "noch konkreter" werden, forderte Schmid, der in der Abwehr wohl wieder auf Dominik Baumgartner zurückgreifen kann. Noch kein Thema ist der zuletzt von einer Wadenblessur gestoppte Mario Leitgeb.

Der WAC, zuletzt regelmäßiger Europacup-Starter, muss erstmals in der Qualifikationsgruppe antreten, der Vorsprung auf den Abstiegsplatz beträgt nur zwei Punkte. "Wir nehmen die Situation sehr ernst", betonte Schmid. (APA, red, 31.3.2023)

Qualifikationsgruppe (1. Runde) – Samstag:

SCR Altach – WSG Tirol (Altach, Cashpoint-Arena, 17.00 Uhr, SR Jäger). Bisherige Saisonergebnisse: 0:0 (a), 0:0 (h)

Altach: Casali – Thurnwald, Strauss, L. Gugganig, Edokpolor – Aigner, Jäger – Bähre – Bukta, Abdijanovic, Lazetic

Fraglich: Balic (muskuläre Probleme)

Es fehlen: Nuhiu (gesperrt), Jungdal (Oberschenkel), Schreiner (Knie), Zwischenbrugger (Aufbautraining), Reiter (Kreuzbandriss)

WSG: F. Oswald – Rogelj, Bacher, Behounek, Stumberger, Schulz – Sulzbacher, Müller, Ertlthaler – Sabitzer, Prica

Es fehlen: Blume (Sprunggelenk), Okungbowa (Oberschenkel), Ogrinec (Kapselverletzung), Skrbo

***

Wolfsberger AC – SV Ried (Wolfsberg, Lavanttal-Arena, 17.00 Uhr, SR Sadikovski). Bisherige Saisonergebnisse: 1:2 (h), 0:0 (a)

WAC: Bonmann – Jasic, Oermann, Baumgartner, Anzolin – Kerschbaumer, Omic, Taferner – Röcher, Baribo, Malone

Es fehlen: Gütlbauer (nach Schulter-OP), Leitgeb (Wade)

Ried: Wendlinger – Gragger, Lackner, Plavotic – Turi, Martin, Jurisic – Lutovac, Michael, Beganovic – Chabbi

Es fehlen: Ungar (gesperrt), Sahin-Radlinger, Ziegl, Nutz, Stosic, Cosgun (alle Knie)

Fraglich: Sahin-Radlinger (Aufbautraining), Monschein, Lang, Pomer, Mikic (alle erkrankt)