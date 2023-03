Andrew Tate (rechts) und sein Bruder Tristan im Februar am Weg zu einer Anhörung. Foto: EPA / Robert Ghement

Bukarest – Der umstrittene Influencer und Ex-Kickboxer Andrew Tate und sein Bruder Tristan werden in Rumänien aus der Untersuchungshaft entlassen. Das entschied am Freitag ein Gericht in Bukarest Sie werden unter Hausarrest gestellt, sagte ihr Anwalt laut Medienberichten. Auch zwei inhaftierte Angestellte werden entlassen.

Der 36-Jährige Andrew und sein Bruder Tristan waren im Dezember wegen des Verdachts auf sexuelle Ausbeutung sowie organisierte Kriminalität und Menschenhandel von den rumänischen Behörden festgenommen worden. Anklage wurde noch nicht erhoben, die Untersuchungshaft wurde aber mehrfach verlängert.

Im Jänner hatte sich Tate öffentlich in seinem Fall zu Wort gemeldet. Die Vorwürfe, eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben, um Frauen sexuell auszubeuten, seien haltlos, betonte er damals und sagte: "Es gibt keine Gerechtigkeit in Rumänien." Berühmtheit hatte er neben seinen Erfolgen als Kickboxer insbesondere durch sein frauenfeindliches Auftreten in den sozialen Medien erlangt, das ihm letztlich auf zahlreichen Kanälen Sperren einbrachte. (miwi, 31.3.2023)