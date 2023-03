Salzburg fehlt noch ein Sieg zum Finaleinzug. Foto: APA/EXPA/JFK

Wien/Klagenfurt – Meister Salzburg und der HCB Südtirol haben am Sonntag in ihren Halbfinal-Serien in der ICE Hockey League jeweils "Matchpuck" auf das Endspiel: Die Salzburger ließen sich von einem 0:1-Rückstand beim KAC nicht irritieren und legten mit drei Treffern im Mitteldrittel die Grundlage zum Sieg. Die "Bullen" führen damit ebenso mit 3:1 wie auch der HCB Südtirol. Letztere mussten die Vienna Capitals bei einer 3:0-Führung in Wien noch auf 3:2 heranlassen, siegten aber noch 5:2.

Die Klagenfurter beherrschten das erste Drittel gegen die Gäste aus Salzburg und bekamen dann in der 16. Minute durch Samuel Witting die Belohnung für die Überlegenheit. Lukas Haudum verpasste kurz vor der ersten Pause das 2:0 im Powerplay knapp. Wie aus dem Nichts kam dann in der 23. Minute der Ausgleich durch Troy Wayne Bourke, der einen Schuss von Dennis Eamon Robertson aus der Luft im Gehäuse der Wiener unterbrachte. In der 31. Minute gelang dann die Wende, als Paul Huber in Überzahl ins kurze Eck traf. Während Manuel Ganahl in der 38. Minute in doppelter Unterzahl des KAC fast der Ausgleich gelang, erhöhte Peter Schneider fast postwendend auf 3:1 für die Roten Bullen. Im Schlussdrittel ließen sich die Gäste nicht mehr vom Siegeskurs abbringen, Treffer fiel allerdings keiner mehr. Am nächsten kam Schneider, der den Puck in der 59. Minute knapp am "empty net" der Rotjacken vorbeischoss.

Bozen mit Blitzstart

In Wien begann das Duell mit HCB Südtirol mit einem Schock für die Capitals: Nach nur 31 Sekunden stellte Christian Thomas die 1:0-Führung der Gäste her. Danach drückten die Wiener eine Weile auf den Ausgleich, doch Brad McClure sorgte mit zwei Treffern im Finish des ersten (17.) und zu Beginn des zweiten Drittels (22.) für die vorentscheidende 3:0-Führung der Südtiroler. Dies zumindest dachten viele im Stadion, doch Treffer durch Chad Krys (43.) und James Sheppard (51.) zum 2:3 ließen die Caps-Fans noch einmal hoffen. Aber in der 54. Minute kam Daniel Mantenuto frei zum Schuss und ließ Capitals-Goalie Bernhard Starkbaum keine Chance. Schon in der 57. Minute ging Starkbaum vom Eis, doch das Ergebnis war ein empty-net-Treffer durch Dustin Gazley zum 5:2-Sieg der Südtiroler.

Damit können die Salzburger (16.30) und die Bozener (18.00) jeweils am Sonntag vor eigenem Publikum die "best of seven"-Serie schon nach fünf Spielen beenden. (APA, 31.3.2023)

Ergebnisse:

Vienna Capitals – HCB Südtirol 2:5 (0:2,0:1,2:2)

Stand in der Serie: 1:3. Nächstes Spiel am Sonntag (18.00) in Bozen.

KAC – RB Salzburg 1:3 (1:0,0:3,0:0)

Stand in der Serie: 1:3. Nächstes Spiel am Sonntag (16.30 Uhr) in Salzburg.