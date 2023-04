Binnen 24 Stunden wurden neun Kampfjets und eine Militärdrohne gesichtet. China empfindet einen möglichen Besuch von Taiwans Präsidentin in den USA als Provokation

Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen. Foto: Imago / ZUMA Wire / Lev Radin

Taipeh – Chinesische Flugzeuge haben erneut die inoffizielle Grenzlinie in der Taiwanstraße überquert. Das Verteidigungsministerium von Taiwan erklärte Samstagfrüh, neun chinesische Kampfjets und eine Militärdrohne seien in den letzten 24 Stunden über die Mittellinie geflogen.

Taiwan habe Flugzeuge geschickt, um die chinesischen Flugzeuge zu verwarnen. Raketensysteme hätten sie überwacht. Nach Ansicht der Regierung in Peking gehört das demokratisch regierte Taiwan zu China. In den letzten Jahren hat es fast täglich Einsätze der chinesischen Luftwaffe in der Nähe Taiwans gegeben.

Doch zurzeit sind die Spannungen gestiegen. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen ist auf dem Weg nach Lateinamerika, wird aber auf dem Hin- und Rückflug Zwischenstopps in New York beziehungsweise Los Angeles einlegen.

Mögliches Treffen mit McCarthy

Es wird spekuliert, dass sie dabei den Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, trifft. China hat gewarnt, ein solches Treffen wäre eine Provokation, auf die man reagieren werde. Taiwan hat die Warnungen zurückgewiesen. Die Regierung in Washington forderte China am Mittwoch auf, den Zwischenstopp Tsai Ing-wens nicht als Grund vorzuschieben, um aggressiver gegen Taiwan vorzugehen.

China hatte im August nach einem Besuch der damaligen Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taipeh Militärmanöver in der Umgebung Taiwans veranstaltet. (APA, 1.4.2023)