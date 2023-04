Niederlage für die Raptors und Pöltl. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Die Philadelphia 76ers haben am Freitag (Ortszeit) die Serie von zuletzt drei Siegen der Toronto Raptors in der National Basketball Association (NBA) beendet. Die Kanadier mussten sich trotz einer Aufholjagd 110:117 geschlagen geben. Jakob Pöltl schrieb mit 14 Punkten und zehn Rebounds doppelt zweistellig an. Zudem verbuchte der 27-jährige Wiener zwei Assists in 33:25 Minuten auf dem Parkett.

Die Raptors hatten sich vor der Pause zwischenzeitlich 24 Punkte Rückstand eingehandelt und lagen zur Halbzeit mit 57:77 im Hintertreffen. Eine Aufholjagd brachte sie Mitte des Schlussabschnitts auf 101:103 heran. Die Wende gelang jedoch nicht mehr. Scottie Barnes erzielte 29 Punkte für Toronto. Bei Philadelphia waren Joel Embiid (25 Zähler, zwölf Rebounds) und James Harden (23 Punkte, elf Assists) die Protagonisten.

Das Rennen

Im Rennen um die Play-in-Positionen sind die Raptors (38:39-Siege) unverändert Neunte. Die Atlanta Hawks (107:124 bei den Brooklyn Nets) liegen gleichauf an achter Stelle. Verfolger Chicago Bulls (37:40) ist mit einem 121:91 bei den Charlotte Hornets näher gerückt. Bei den "Hornissen" wartet auf Toronto nun eine Doppelveranstaltung. Gespielt wird am Sonntag und Dienstag.

In der Western Conference behaupteten die Golden State Warriors mit einem 130:115 gegen die San Antonio Spurs den sechsten Platz, der die direkte Play-off-Qualifikation bedeutet. Stephen Curry erzielte 33 Punkte, für Klay Thompson standen 31 zu Buche. Auf Rang sieben liegen die Los Angeles Lakers, die beim 123:111 auswärts gegen die Minnesota Timberwolves von Anthony Davis mit 38 Zählern und 17 Rebounds angeführt wurden. LeBron James steuerte 18 Punkte bei. Außerdem holte der Superstar zehn Rebounds.

Ohne den an der rechten Wade verletzten zweifachen "MVP" Nikola Jokic verloren die Denver Nuggets das Spitzenspiel im NBA-Westen bei den Phoenix Suns 93:100. Kevin Durant (30) und Devin Booker (27) waren die erfolgreichsten Scorer aufseiten der Sieger. (APA, 1.4.2023)

