Bereits im kommenden Jahr will der Autokonzern in seinen E-Autos exklusiv auf ein integriertes System von Google setzen

Zu General Motors gehören Marken wie Cadillac, Chevy, GMC oder Buick. Foto: AP

Die in Entwicklung befindlichen E-Autos von General Motors werden weder Apple Carplay noch Android Auto unterstützen. Das ließ der US-Konzern kürzlich via der Nachrichtenagentur "Reuters" wissen. Somit wird man nicht mehr das eigene Smartphone mit dem Auto verbinden können, um etwa Apps wie Spotify oder Google Maps starten zu können.

Bessere Nutzung

Mit diesem Schritt will General Motors die neu integrierte Software, die in Zusammenarbeit mit Google entstanden ist, als Standard festlegen. Für den Kunden soll das Erlebnis mit Apps wie Google Maps, Audible oder Spotify sogar noch besser werden, weil sie in der Auto-Software bereits integriert sind.

Beginnen soll der Umstieg mit dem für 2024 angekündigten Chevy Blazer EV. Mit dem Aussperren von Drittanbietern wie Apple und Android, kann General Motors damit direkt ein Mehr an Daten ihrer Kundinnen und Kunden sammeln, etwa Hörverhalten, Ladehäufigkeit oder welche Strecken gefahren werden. Neue Software-Abos könnten so ein neues Geschäftsfeld für Autohersteller wie General Motors werden.

Der Autokonzern selbst argumentiert den Schritt mit einer besseren Erfahrung für die Kundinnen, herbeigeführt durch die Vereinfachung und Verbesserung der Software. Ein von GM genanntes Beispiel ist, dass wenn der Autonutzer als Ziel im Navigationsgerät eine Ladestation eingibt, die Software des Gefährts bereits die Batterie aufwärmen kann, um schnelleres Laden zu ermöglichen. Das sei deshalb möglich, wird etwa die Kommunikationsverantwortliche von GM, Kelly Cusinator, zitiert, weil "das Auto mehr weiß als das Smartphone".

Aktuelle, herkömmlich angetriebene Autos von GM seien von dieser Entwicklung nicht betroffen, sagt ein Firmensprecher. Diese bessere und intelligent integriere Erfahrung gelte ausschließlich für künftige E-Autos des Konzerns. Via Bluetooth soll es allerdings in allen Autos weiterhin möglich sein, das Smartphone zu verbinden, um etwa via Sprachbefehl Nachrichten anzusagen oder freihändig zu telefonieren. (red, 1.4.2023)