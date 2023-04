Der Feyenoord-Anhang darf nicht nach Rom. Foto: REUTERS/GERON

Italiens Innenministerium hat für das Rückspiel der AS Rom im Europa-League-Viertelfinale gegen Feyenoord Rotterdam am 20. April im Stadio Olimpico den Verkauf des niederländischen Eintrittskarten-Kontingents verboten. Die Entscheidung wurde nach den Krawallen beim Champions-League-Spiel von Eintracht Frankfurt bei der SSC Neapel (3:0) vor rund zwei Wochen getroffen.



Die stellvertretende Präfektin von Rom, Raffaela Moscarella, berief eine Sitzung ein, um Maßnahmen für die öffentliche Sicherheit rund um das Spiel zu ergreifen. Der Auswärtssektor des Stadions wird geschlossen und der Verkauf von Eintrittskarten an niederländische Personen verboten, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums. "Ich habe den Innenminister Matteo Piantedosi gebeten, die Möglichkeit eines Reiseverbots für Feyenoord-Fans zu prüfen und eine sehr harte Haltung einzunehmen, um die Stadt Rom zu schützen", hatte Bürgermeister Roberto Gualtieri erst kürzlich erklärt.

Randale

Einige hundert Feyenoord-Anhänger hatten im Februar 2015 vor dem Europa-League-Spiel gegen die Roma randaliert. Der Schaden betrug Zehntausende Euro. Der berühmte Barcaccia-Brunnen vor der Spanischen Treppe wurde beschädigt, sechs niederländische Hooligans wurden zu Haftstrafen von bis zu vier Jahren verurteilt.

Vor dem Frankfurter Spiel in Neapel hatten die italienischen Behörden den Ticketverkauf an Personen mit dem Wohnsitz Frankfurt/Main verboten, dennoch reisten Eintracht-Fans an und lieferten sich Straßenschlachten mit der Polizei und Napoli-Anhängern. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hatte auf den Ausschluss der Frankfurter Fans mit Unverständnis reagiert und die Entscheidung der Behörden in einem ZDF-Interview als "absolut nicht korrekt" bezeichnet. (sid, 1.4.2023)