Spielerberater müsste man sein. Foto: REUTERS/BROUGH

Die Clubs der englischen Premier League haben im vergangenen Jahr 318,2 Millionen Pfund (361,92 Mio. Euro) an Spielervermittler und -berater gezahlt. Wie die FA, der englische Fußballverband, am Freitag mitteilte, waren das umgerechnet 52 Mio. Euro mehr als das Jahr zuvor. Die höchsten Ausgaben verbuchte Manchester City mit 58,7 Mio. Euro. Beim Meister fiel unter anderem die Verpflichtung von Erling Haaland in den Zeitraum von Anfang Februar 2022 bis Ende Jänner 2023.

Auch bei Chelsea (49,1 Mio.), Liverpool (38,3) und Manchester United (28) fielen jeweils große Summen an. Nottingham Forest hingegen gab laut dem FA-Bericht mit 5 Mio. Euro am wenigsten aus, und das obwohl der Club aus den Midlands einer der aktivsten auf dem Transfermarkt war. (APA, 1.4.2023)