Liebe Leserin, lieber Leser,

nicht nur am 1. April müssen sich Medien fragen, wie man künftig mit Fake-Fotos und KI-generierten Bildern umgehen will. Rechtliche Vorgaben gibt es nämlich kaum, weshalb es aktuell allein an den Verbreitern solcher Bilder liegt, wie und ob diese gekennzeichnet werden.

Weitere wichtige Themen heute sind unter anderem, dass der US-Konzern Twitter Teile seiner Software offenlegt und ein Interview mit Jennifer Aniston, das erneut eine alte Diskussion zur TV-Serie "Friends" im Netz hochkochen lässt.

Zum Durchschnaufen präsentieren wir einen KI-generierten Hip-Hop-Song eines Wiener Investors über Start-Ups und stellen acht Indie-Games vor, die einen Blick wert sind.

Das und mehr finden Sie heute bei uns – wir wünschen spannende Lektüre!

Wie Medien mit Fake-Fotos und KI-generierten Bildern umgehen (sollten)

Fake News haben den Aprilscherz gekillt

Gericht bezeichnet Tweet von Musk gegen Tesla-Gewerkschaft als Drohung

"Hätten gründlicher nachdenken sollen": Jennifer Aniston über fehlende Diversität und starre Rollenbilder

Twitter: Teile der Software veröffentlicht, Musk hofft auf "kollektive Intelligenz"

Wiener Investor veröffentlicht Hip-Hop-Song über Start-ups, der mit KI generiert wurde

Von Froschkönig bis Peniskopf: Acht Indie-Games im Osternest

Playstation VR2: Geringe Nachfrage lässt über Preisreduktion spekulieren