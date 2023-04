Mit "Star Wars Jedi Survivor" wartet Ende des Monats hoffentlich ein Action-Feuerwerk auf die Gamer. Foto: EA

Es ist ein starkes Videospieljahr, so viel ist sicher. Egal ob neue Spiele wie "Fire Emblem: Engage", "Hi-Fi-Rush" oder "Hogwarts Legacy", auch an Neuauflagen alter Klassiker hat es in den letzten Wochen nicht gemangelt. Dieser ständige Strom an neuen und hochwertigen Spielen scheint auch im April nicht abzureißen. Egal auf welchem System, egal welches Genre – die Games-Industrie feuert auch in den nächsten Wochen zahlreiche Neuerscheinungen auf den Markt.

Um ein wenig den Überblick zu bewahren und sich schon jetzt ein wenig in Vorfreude üben zu können, haben wir hier eine Auswahl an potentiellen Highlights aufgelistet.

EA Sports PGA Tour

Erscheint: 7. April

System: PC, Xbox Series, PS5

Der Sommer naht, aber dennoch werden wohl nur die wenigsten von uns die Golfschläger aus dem Keller holen. Wer dennoch Interesse an diesem exklusiven Sport hat, der hat mit der Rückkehr der "PGA Tour"-Serie ab Anfang April die Möglichkeit dazu. Alle großen Turniere, ein eigener Charakter-Editor und Kurse nach realem Vorbild lassen schnell die Herzen aller Golf-Fans in die Höhe schlagen. Hinzu kommt eine schicke Präsentation und die Verfügbarkeit auf zahlreichen Systemen.

Reale Kurse und ein Charakter-Editor sollen Fans zurück zur bekannten Sport-Marke lotsen. Foto: EA

Tron: Identity

Erscheint: 11. April

System: PC, Switch

Auch wenn die Fortsetzung nur ein schick gemachtes Musik-Video war, dank des Original-Films "Tron" kennen viele von uns die von neonfarbenen Linien durchzogene Welt. Mit "Tron: Identity" erwartet Spielerinnen und Spieler ein Adventure, bei dem man in die Haut des Detektiv-Programms Query schlüpft. Mithilfe von zahlreichen Verhören von Verdächtigen und dem Untersuchen von diversen Schauplätzen, muss man einen Einbruch klären, der droht, weitreichende Folgen für die Welt von Tron zu haben.

Bithell Games

The Mageseeker: A League of Legends Story

Erscheint: 18. April

System: PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

"League of Legends" ist seit mehr als einem Jahrzehnt eines der erfolgreichsten Spiele der Welt. Wer sich allerdings nicht für das Genre der Multiplayer Online Battle Arena interessiert, konnte bisher wenig mit diesem großen Universum anfangen. Mit "The Mageseeker" versucht man nun auch Quereinsteiger einzufangen. Das fordernde Action-Spiel im Pixel-Look erfordert schnelle Reaktionen und belohnt den Spieler dafür mit epischen Bosskämpfen und immer neuen Angriffen.

"The Mageseeker" lässt das bekannte "LoL"-Universum einmal anders erleben. Foto: Digital Sun

Horizon Forbidden West: Burning Shores

Erscheint: 19. April

System: PS5

Ein gutes Jahr nach dem Release von "Horizon: Forbidden West" veröffentlichen die Entwickler die erste große Erweiterung für das Action-Adventure. Erneut darf man als taffe Aloy die Welt retten – diesmal speziell eine futuristische und zerstörte Version von Los Angeles. Visuell stark und spielerisch fordernd, wird die Erweiterung vor allem Fans des Original-Spiels ansprechen. Eine PS4-Version wird es von dieser Erweiterung leider nicht geben.

Als Aloy kehrt man zurück in die Welt von "Horizon" und muss sich diesmal im zerstörten Los Angeles behaupten. Foto: Sony

Dead Island 2

Erscheint: 21. April

System: PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One

Es ist bereits mehr als zehn Jahre her, dass mit "Dead Island" ein spannendes Zombie-Multiplayer-Spiel für diverse Systeme erschienen ist. Die Erwartungen gegenüber dem Nachfolger sind dementsprechend hoch. Bisher weiß man, dass das Spiel diesmal linearer sein soll als sein Vorgänger, das von Untoten überlaufene Los Angeles soll aber dennoch ausreichend Raum für abwechslungsreiche Abenteuer bieten. Wie im ersten Teil darf und muss man sich Waffen mühsam zusammenbauen und sich mit diesen durch immer stärker werdende Horden kämpfen. Wer ein paar Freunde an der Hand hat, die solche Spiele mögen, der kann sich diesen Titel in jedem Fall vormerken.

PlayStation

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Erscheint: 21. April

System: Nintendo Switch

Die Älteren erinnern sich: vor ewigen Zeiten war die Taktik-Serie "Advance Wars" äußerst beliebt bei Rundenstrategie-Fans, die die passende Nintendo-Konsole zuhause hatten. Nun war lange von dieser Serie nichts zu hören, bis ein Release der zwei Remakes für Anfang 2022 angekündigt wurde. Aufgrund des Krieges in der Ukraine schob Nintendo das Spiel, das ebenfalls kriegerische Handlungen – wenn auch in einem sehr abstrakten Comic-Look – als Inhalt hat. Gegen einen Release in diesem Jahr hat der japanische Unterhaltungskonzern aber offenbar nichts einzuwenden, weshalb das Spiel in wenigen Wochen erscheinen wird.

Die Remakes der zwei "Advance Wars"-Spiele erscheinen als Paket. Foto: Nintendo

Star Wars Jedi Survivor

Erscheint: 28. April

System: PC, PS5, Xbox Series

Das wohl spektakulärste Spiel dieses Monats ist gleichzeitig der Schlusspunkt dieser Liste. Mit "Star Wars Jedi Survivor" erscheint ebenfalls eine Fortsetzung einer beliebten Marke. Nach 2019 darf man erneut das Lichtschwert von Cal Kestis führen und damit wie schon im Vorgänger lineare Levels durchlaufen und Sturmtruppen sowie Droiden mit dem leuchtenden Schwert bekämpfen. Die Entwickler von Respawn versprechen ein paar Komfort-Features und eine noch dichtere Handlung als im ersten Teil. Action-Fans erwartet hier mit Sicherheit ein Highlight.

(aam, 2.4.2024)