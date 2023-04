Thiem wird gegen einen Qualifikanten aufschlagen. Foto: Reuters/Geoff Burke-USA TODAY Sports

Estoril – Dominic Thiem kennt zwar trotz Auslosung seinen Erstrunden-Gegner beim ATP-250-Turnier in Estoril noch immer nicht, darf aber mit dem Los dennoch zufrieden sein. Der 29-jährige Niederösterreicher bekommt es nämlich zum Auftakt des portugiesischen Sandplatz-Events mit einem Qualifikanten zu tun. Thiem peilt in Estoril seinen erst zweiten Sieg auf der Tour in diesem Jahr an. Jurij Rodionov trifft derweil in Runde eins auf den Spanier Albert Ramos-Vinolas.

Die Qualifikation ist in Estoril noch im Gange, dort war am Samstag Sebastian Ofner im Einsatz. Der 26-Jährige hat die erste Runde gegen den Niederländer Robin Haase mit 6:3,6:4 gewonnen.

Unabhängig vom Einzel-Abschneiden wird Thiem auf jeden Fall ein zweites Mal zu sehen sein, denn er hat an der Seite des Portugiesen Joao Sousa eine Doppel-Wildcard erhalten. Im Doppel ebenso im Einsatz sind Philipp Oswald mit Haase und Sam Weissborn mit Romain Arneodo (MON). (APA, 1.4.2023)