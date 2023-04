Die Grazer Berufsfeuerwehr und fünf Freiwillige Feuerwehren aus dem Umland löschten am Samstagnachmittag gemeinsam den Brand im Grazer Bezirk Gries. Foto: APA/BERUFSFEUERWEHR GRAZ

Graz – In der Rösselmühle im Grazer Stadtbezirk Gries ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen, das Feuer war aber laut einem Sprecher der Berufsfeuerwehr gegen 16.40 Uhr unter Kontrolle. In dem 2014 stillgelegten Mühlengebäude am Oeverseepark gleich am Mühlgang wurde kein Mehl mehr hergestellt. Die Flammen sollen die dritte und vierte Etage erfasst haben. Verletzte sind nicht zu beklagen. Eine kurze Zeit lang war eine starke Rauchentwicklung über dem Stadtgebiet zu sehen.

Der steirische GPA-Regionalsekretär Mustafa Durmus postete auf Twitter ein Video des Brandes.

Im Löscheinsatz standen unter anderem fünf Löschgruppen, drei Drehleitern sowie das Großtanklöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr. Dazu kamen fünf Freiwillige Feuerwehren aus Graz-Umgebung und eine Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Graz. Die Einsatzkräfte legten fünf Löschleitungen sowie sogenannte Wendestrahlrohre über die drei Drehleitern.

Inwieweit das weithin sichtbare Industriedenkmal in Mitleidenschaft gezogen wurde, konnte vorerst noch nicht gesagt werden. (APA, 1.4.2023)