In dieser Galerie: 2 Bilder Getroffen. Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK Gejubelt. Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Altach – Der SCR Altach hat am Samstag gegen die WSG Tirol mit einem 1:0-Heimsieg den ersten Bundesliga-Erfolg seit zehn Runden gefeiert. Damit gelang den Vorarlbergern beim Debüt von Klaus Schmidt in seiner zweiten Amtszeit im Ländle der perfekte Auftakt in die Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga. Noah Bischof gelang in einem Spiel mit zwei konträren Halbzeiten der Siegtreffer (59.).

Altach konnte damit die Rote Laterne in der Qualifikationsgruppe abgeben und ist nun Vierter, zwei Punkte vor Ried und Hartberg. Die WSG rutscht nach der Auftaktrunde hinter Lustenau auf Rang zwei.

Schmidt musste bei seinem ersten Spiel unter anderem auf den verletzten Tormann Andreas Jungdal und den gelbgesperrten Atdhe Nuhiu verzichten. Ins Tor rückte Tino Casali, zudem spielten auch Lukas Gugganig und Johannes Tartarotti von Beginn an. Auf der Gegenseite mussten die Gäste auf den verletzten Sandi Ogrinec verzichten. Tim Prica saß nur auf der Bank, dafür starteten Alexander Ranacher und Johannes Naschberger.

Die Heimelf verzeichnete gleich in der ersten Spielminute eine gute Einschussmöglichkeit. Tartarotti scheiterte an Ferdinand Oswald, Manuel Thurnwald verfehlte den Ball im Nachschuss aus guter Position. Es sollte die letzte gute Chance für die Schmidt-Elf in Halbzeit eins bleiben. In weiterer Folge hatten die Wattener das Zepter deutlich in der Hand.

Beim Herausspielen von Torchancen taten sich aber auch die Gäste schwer. Einen Kopfball von Raffael Behounek konnte Casali entschärfen (14.). Wenige Minuten später wurde Zan Rogelj von Thomas Sabitzer ideal eingesetzt, zögerte aber zu lange und fand ebenso in Casali seinen Meister (20.). Somit ging es mit einer Nullnummer in die Pause.

Alu zum Neunten

Auch nach dem Seitenwechsel war es wieder Tartarotti, der – diesmal mittels Weitschuss – die erste Möglichkeit vorfand, jedoch das Tor knapp verfehlte (51.). Die Heimelf war nun wesentlich aktiver und übernahm zunehmend die Spielkontrolle. Die große Chance zur Führung hatte zuerst Thurnwald bei einem Kopfball an die Querlatte (56.). Es war bereits der neunte Aluminium-Treffer der Altacher in dieser Saison.

Bischofs Moment

Kurz darauf fiel dann tatsächlich der Führungstreffer der Gastgeber: Nach einer einstudierten Eckball-Variante stiegen zwei Altacher über den Ball und Bischof traf mit seinem dritten Saisontor zum 1:0 (59.). Die Chance zur Entscheidung hatte der eingewechselte Marco Lazetic, schoss aber letztendlich deutlich drüber (78.). Auf Wattener Seite hatten Rogelj (79.) und Justin Forst (87.) die besten Chancen auf den Ausgleichstreffer. (APA, 1.4.2023)

Fußball-Bundesliga (23. Runde) – Qualifikationsgruppe (1. Runde):

SCR Altach – WSG Tirol 1:0 (0:0). Altach, Cashpoint Arena, 3.412 Zuschauer, SR Jäger

Tor: 1:0 (59.) Bischof

Altach: Casali – Strauss, L. Gugganig, Edokpolor – Thurnwald (84. Abdijanovic), Aigner (84. Haudum), Jäger, Herold – Tartarotti (63. Bähre) – Bischof (74. Lazetic), Bukta (46. Jurcec)

WSG: F. Oswald – Ranacher (82. Üstundag), Bacher, Behounek, Schulz – Sulzbacher, Naschberger (60. Prica), Müller, Ertlthaler (82. Rinaldi) – Rogelj, Sabitzer (71. Forst)

Gelbe Karten: Strauss bzw. Üstundag