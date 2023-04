ÖFB-Verteidiger war an allen drei Gegentoren von Atalanta Bergamo beteiligt – Inter holt mit 0:1 gegen Fiorentina dritte Niederlage in Folge

Aiwu (re) Foto: IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Cremona – Emanuel Aiwu hat im Trikot von Serie-A-Club Cremonese einen Tag zum Vergessen erlebt. Der ÖFB-Verteidiger war beim 1:3 gegen Atalanta aus Bergamo an allen drei Gegentoren beteiligt. Mit einer unfreiwilligen Klärungsaktion bereitete er das 0:1 von Marten de Roon vor (44.), kam beim Stanglpass von Rasmus Höjlund zum 1:2 zu spät (72.) und verlor in der Nachspielzeit als letzter Mann den Ball. Ademola Lookman traf zum Endstand. Cremonese ist weiterhin Letzter, Atalanta Vierter.

Einen schwarzen Tag erwischte einmal mehr auch Inter Mailand. Den Meistertitel muss man ohnehin schon längst abschreiben, nach dem 0:1 gegen Fiorentina und der dritten Niederlage in Folge ist nun aber sogar der Platz in der nächsten Champions League in Gefahr. Inters Vorsprung auf das fünftplatzierte Atalanta Bergamo beträgt nur noch zwei Punkte. (APA, 1.4.2023)