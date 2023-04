Stefan Kraft ging nach einer langen Saison am Ende nicht die Luft aus. Foto: EPA/Grzegorz Momot

Planica – Stefan Kraft hat sich am Sonntag beim Weltcup-Finale der Skispringer in Planica noch die kleine Kristallkugel für den Skiflug-Weltcup geholt. Der 29-jährige Salzburger, der am Samstag seinen 30. Weltcupsieg gefeiert hatte, landete am Schlusstag der längsten Saison der Weltcupgeschichte hinter den Slowenen Timi Zajc und Anze Lanisek mit 238,5 und 235 m auf dem dritten Rang.

Für Kraft ist es die dritte Skiflug-Kristallkugel nach 2017 und 2020. Zudem ist er im Gesamt-Weltcup wie schon 2019 Zweiter geworden, neben den zwei Triumphen 2017 und 2020 war er 2015 Dritter geworden. Österreich hatte sich bereits zuvor zum 20. Mal den Nationencup gesichert. (APA, 2.4.2023)

Ergebnisse vom Weltcup-Skifliegen am Sonntag in Planica:

1. Timi Zajc (SLO) 455,1 Punkte (232,5 m/234)

2. Anze Lanisek (SLO) 455,0 (239,5/242)

3. Stefan Kraft (AUT) 445,1 (238,5/235)

4. Domen Prevc (SLO) 441,0 (237,5/232)

5. Jan Hörl (AUT) 431,8 (236,5/240)

6. Ziga Jelar (SLO) 429,1 (228,5/236,5)

Weiter:

12. Daniel Tschofenig (AUT) 413,3 (227,5/236,5)

13. Halvor Egner Granerud (NOR) 407,5 (215,5/237)

18. Michael Hayböck (AUT) 398,2 (230,5/220)

21. Manuel Fettner (AUT) 389,1 (219/223,5)

29. Clemens Aigner (AUT) 356,0 (207/206)

Gesamt-Weltcup – Endstand (32 Bewerbe): 1. Granerud 2.128 – 2. Kraft 1.790 – 3. Lanisek 1.679. Weiter (alle AUT): 9. Tschofenig 851 – 10. Fettner 755 – 12. Hayböck 688 – 13. Hörl 639 – 29. Clemens Aigner 227 – 34. Philipp Aschenwald 168

Skiflug-Weltcup – Endstand (6 Bewerbe): 1. Kraft 480 – 2. Granerud 450 – 3. Lanisek 314. Weiter: 6. Hörl 213 – 10. Tschofenig 140

Planica-7-Spezialwertung: 1. Kraft 1.366,8 Punkte (Sieger erhält 20.000 CHF) – 2. Lanisek 1.352,3 – 3. Zajc 1.348,9. Weiter: 6. Hörl 1.281,0 – 8. Tschofenig 1.229,2

Nationencup: 1. Österreich 7.093 – 2. Norwegen 5.631 – 3. Slowenien 5.573

Preisgeld: 1. Granerud 444.800 CHF (446.227,93 Euro) – 2. Kraft 309.100 – 3. Lanisek 231.300