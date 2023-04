Ist es Pedro Pascal – oder doch ein Pilz? Foto: Reuters / Allison Dinner

Das Internet kriegt nicht genug von Pedro Pascal. Spätestens seit er für die Videospiel-Verfilmung von "The Last of Us" in die Rolle Joels geschlüpft ist, sind soziale Medien voller Videos, Bilder und Memes des Schauspielers. Zwar sind die meisten Beiträge offensichtlich sexualisierend, wie der STANDARD berichtete. Dennoch finden sich in der großen Menge immer wieder lustige Ideen – wie zum Beispiel ein Twitter-Thread, der die Frage beantwortet, wie der 48-Jährige wohl aussehen würde, wenn er ein Pilz wäre. Kein Scherz.

Die Mühe, für jedes Outfit von Pascal einen passenden Pilz zu finden, hat sich die Twitter-Userin @Pandamoanimum gemacht. Insgesamt zwölf Pilzsorten konnte sie ausfindig machen – und ging damit massiv viral. 4,7 Millionen Menschen haben die Fotos zu Gesicht bekommen, knapp 12.000 von ihnen waren so gut unterhalten, dass sie den Beitrag gleich geteilt haben.

poppige Farben oder einfache Champignons

Aber: Wie konkret sind die Outfits denn tatsächlich auf die Fungi abgestimmt? Ziemlich gut! Schon das Titelfoto kann mit perfekt zusammenpassenden Farben überzeugen. Lächelnd und mit um den Hals geschlungenem Pullover ist Pascal hier zu sehen, gemeinsam mit einem erstaunlich ähnlich aussehenden Pilz. Dieses Muster zieht sich durch den ganzen Beitrag hindurch, angefangen bei einem im pinken Anzug erstrahlenden Pascal bis hin zu einem unscheinbaren Champignon – der dem Schauspieler deshalb so gut steht, weil er auf dem passenden Foto ein mindestens genauso unauffälliges T-Shirt trägt.

Was "The Last of Us"- Fans auffallen dürfte: Offensichtlich fehlt ein Vergleich zum tödlichen Cordyceps-Fungus aus der Serie, der Menschen in Zombies verwandelt. Gerade nochmal Glück gehabt.

(red, 2.4.2023)