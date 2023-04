Die Erste, die Strafe bezahlen müsste, wäre Regierungschefin Meloni höchstpersönlich: Sie hatte sich in ihrer Antrittsrede im Parlament als "Underdog" bezeichnet. Foto: Reuters/REMO CASILLI

Seit dem Wahlsieg von Giorgia Meloni vor einem halben Jahr darf man sich in Italien wieder ungeniert an einigen Errungenschaften orientieren, mit denen der Duce das Land beglückt hatte. Etwa am Reinheitsgebot für die Sprache Dantes. Schon der faschistische Diktator Benito Mussolini hatte die Verwendung von Fremdwörtern und insbesondere von englischen Vokabeln verboten und ist anschließend von seinen deutschen Verbündeten, Adolf Hitler und Joseph Goebbels, nachgeahmt worden.

Für Fabio Rampelli, Vizepräsident der Abgeordnetenkammer und Mitglied von Melonis Regierungspartei Fratelli d'Italia, hat der Schutz der italienischen Sprache vor ausländischen Eindringlingen nichts von seiner Aktualität verloren. Mit einem von ihm präsentierten Gesetzesentwurf will der 62-jährige Römer Postfaschist die Verwendung von Fremdwörtern in öffentlichen Behörden, Ämtern und Staatsbetrieben verbieten. Das Gesetz soll auch für Schulen und das staatliche Fernsehen gelten. Ämter, Beamte, Lehrer oder Journalisten, die gegen das sprachliche Reinheitsgebot verstoßen, sollen mit 10.000 bis 100.000 Euro Strafe geahndet werden.

Englischer Ausdruck "Underdog" trotz Alternativen

Allerdings: Die Erste, die eine Strafe bezahlen müsste, wäre Regierungschefin Meloni höchstpersönlich: Sie hatte sich in ihrer Antrittsrede im Parlament als "Underdog" bezeichnet – obwohl es für den englischen Ausdruck gleich mehrere italienische Alternativen gäbe. Illegal wäre auch die neue, souveränistische Bezeichnung für das Wirtschaftsministerium, das von der Regierung Meloni in "Ministerium für Unternehmen und Made in Italy" umgetauft worden ist. Und auch ganz alltägliche Dinge wie etwa die Bar oder, etwas neuzeitlicher, das Streaming, wären von Rampellis Bann betroffen.

Die Opposition weiß inzwischen nicht mehr so recht, ob sie ob des Provinzialismus und der Geschichtsvergessenheit der Meloni-Partei lachen oder weinen soll. "Es ist schwierig, eine Opposition zu betreiben, wenn von der Regierungsmehrheit jeden Tag eine neue Ungeheuerlichkeit aufgetischt wird", erklärte Elly Schlein, die neue Chefin des sozialdemokratischen Partito Democratico (PD). Sie meinte damit nicht nur Rampellis Vorstoß, sondern auch ganz besonders die jüngste Entgleisung von Senatspräsident Ignazio La Russa, einem notorischen Mussolini-Nostalgiker, der in diesen Tagen im Zusammenhang mit einem Nazi-Massaker in Rom im Jahr 1944 die Täter zu Opfern und die Opfer zu Tätern gemacht hatte.

Meloni auf der Suche nach Mäßigung

Die beiden Veteranen des postfaschistischen Movimento Sociale Italiano (MSI), Rampelli und La Russa, werden zwar in Italien von kaum jemandem noch wirklich ernst genommen, aber für die Partei- und Regierungschefin, die vergleichsweise junge Meloni, werden die beiden älteren Herren trotzdem zum Problem: Meloni kennt die Bedenken und Vorbehalte, die in der EU gegenüber ihrer Regierung herrschen, und sie weiß auch, dass Vorstöße und Äußerungen wie jene von Rampelli und La Russa wenig geeignet sind, diese Zweifel zu zerstreuen. Rampelli wurde deshalb von Meloni schon bei der Verteilung der Ministerposten übergangen, La Russa musste sich am Wochenende für seine revisionistische Provokation öffentlich entschuldigen.

Aber auch Meloni selber ist von revanchistischen Reflexen keineswegs gefeit: Seit Amtsantritt kämpft sie verbissen gegen alles, was den Linken lieb und teuer ist und was in den Augen ihrer konservativ-nationalistischen Wählerbasis als modernistischer Firlefanz eingestuft wird – allem voran natürlich die "Gender-Ideologie", aber jüngst auch künstlich hergestelltes Laborfleisch, das in Italien verboten werden soll. "Jeden Tag hisst die Regierung Meloni ein neues ideologisches Fähnchen, statt sich auf die wirklichen Probleme des Landes zu konzentrieren", sagt Oppositionsführerin Schlein. Das sehen offenbar zunehmend auch die Italienerinnen und Italiener so: Erstmals seit ihrem Wahlsieg hat Meloni in den Umfragen gleich mehrere Prozentpunkte eingebüßt. (Dominik Straub aus Rom, 3.4.2023)