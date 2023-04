Ein Österreicher ist auf Mallorca zwei Tage nach einem Sturz vom Hotelbalkon gestorben (Symbolbild). Foto: IMAGO/Augst/Eibner-Pressefoto

Palma – Ein Österreicher ist auf Mallorca zwei Tage nach einem Sturz vom Hotelbalkon gestorben. Der circa 50 Jahre alte Mann sei am Samstag in einem Krankenhaus in Palma seinen Verletzungen erlegen, berichteten Medien am Sonntag unter Berufung auf die Behörden der spanischen Mittelmeerinsel. Die mallorquinische Polizei teilte unterdessen mit, sie schließe ein Fremdeinwirken aus.

Der Mann war am Donnerstag unter noch nicht zweifelsfrei ermittelten Umständen vom Balkon aus seinem Hotelzimmer im dritten Stock in die Tiefe gestürzt. Er war den Erkenntnissen zufolge allein im Zimmer. Gäste des Hotels in Arenal etwa eineinhalb Kilometer westlich des "Ballermanns" hatten ihn zuvor am Gang sehen. Kurze Zeit später schlug er auf dem Asphalt auf.

Das heimische Außenministerium bestätigte den Tod des Mannes. Die Botschaft in Madrid ist nach Angaben der Pressestelle in Kontakt mit den Angehörigen und werde diese bei allen weiteren Schritten unterstützen. Weitere Details zum Mann gab es "aus Rücksicht auf die Angehörigen und aus Gründen des Datenschutzes" nicht.

Fast jedes Jahr kommt es auf Mallorca zu tödlichen Balkonstürzen, das Phänomen ist als "Balconing" bekannt. In der Regel sind die Opfer Urlauber, die entweder vom Balkon in den Pool springen oder den Schlüssel verloren haben und über den Balkon ins Zimmer gelangen wollen. (APA, 2.4.2023)