Head of Social Media verlässt nach zehn Jahren ORF und wird ab Herbst an der Stanford University studieren

Patrick Swanson, Head of Social Media der "ZiB", studiert ab Herbst an der Stanford University. Foto: ORF / Günther Pichlkostner

Patrick Swanson, Head of Social Media bei der "ZiB", verlässt den ORF. Nach zehn Jahren in der Position geht Swanson im Herbst für ein Jahr nach Kalifornien, und zwar als JSK Journalism Fellow an der Stanford University. "Für mich geht damit ein Traum in Erfüllung und ich freu mich riesig", teilte sich Sanson via Linkedin mit.

Bei der ZIB habe er immer an der Schnittstelle zwischen Journalismus und Technologie gearbeitet, "und das werde ich auch in Stanford tun. Ich will herausfinden, wie wir Social Media im Journalismus noch besser nützen können. Das ist eine wichtige Sache – aber noch wichtiger wird sie, weil mit Künstlicher Intelligenz und Tools wie ChatGPT die nächste Revolution schon da ist. Das wird die Medienbranche sehr verändern", schreibt Swanson. Und: "Wie können wir unabhängigen Journalismus im nächsten Zeitalter von Social Media und AI neu denken? Wie können wir so die Pressefreiheit verteidigen, das Vertrauen in Medien stärken und mehr Transparenz schaffen? Das sind wichtige Fragen. Und Stanford, mitten im Silicon Valley, ist der richtige Ort, um sie zu stellen."

Karriere mit Fellowship

Die John S. Knight Journalism Fellowships at Stanford gibt es seit 1966, teilgenommen haben unter anderen die Medienmanagerin und Digitalexpertin Anita Zielina und STANDARD-Chefredakteur Martin Kotynek.

Als Head of Social Media bei der "ZIB" leitete Swanson ein junges Team von Journalistinnen und Journalisten, entwickelte Formaten sowie Storytellingideen für News auf digitalen Plattformen. Darüber hinaus trat er im TV und auf Social Media als Video-Host, Reporter und Digitalexperte auf. (red, 2.4.2023)