Wertungen kommen am 14. April zum Tragen

Eveline Eselböck und Peter Erlbeck tanzten vor 688.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Foto: APA/ORF/ROMAN ZACH-KIESLING

Wien – Vor der Osterpause verfolgten am Freitagabend durchschnittlich 688.000 Zuschauer die Tänze der sieben im Wettbewerb verbleibenden Paare in der ORF 1-Show "Dancing Stars". Das entsprach laut ORF-Aussendung am Samstag einem Marktanteil von 27 Prozent.

Die Jurywertung und das Publikumsvoting werden in der kommenden Ausgabe am 14. April (20.15 Uhr, ORF 1) zum Tragen kommen, da gestern keines der Paare die Show verlassen musste. (APA, 2.4.2023)