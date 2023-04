Das Gremium hatte mehrere Monate über die Beihilfe zum Suizid beraten. In Frankreich ist aktive Sterbehilfe bisher verboten

An der Debatte waren 184 Französinnen und Franzosen beteiligt, deren Teilnahme per Los ermittelt wurde. Foto: APA/AFP/JULIEN DE ROSA

Paris – Nach monatelanger Beratung hat sich ein sogenannter Bürgerrat in Frankreich für die Legalisierung der Beihilfe zum Suizid ausgesprochen. Eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger des Rates spreche sich dafür aus, dass "der Zugang zu aktiver Sterbehilfe geöffnet werden" sollte, heißt es einem am Sonntag veröffentlichten Bericht. Diese Einschätzung enthalte jedoch "zahlreiche Abstufungen", hieß es weiter.

An der Bürgerdebatte nahmen seit Dezember vergangenen Jahres an mehreren Wochenenden 184 Franzosen teil, die per Los ermittelt worden waren. Ziel war es, im Auftrag der Regierung die aktuellen Regelungen sowie eventuell notwendige Änderungen zu prüfen.

Verbot der aktiven Sterbehilfe

In Frankreich ist aktive Sterbehilfe bisher verboten. Ärzte können Todkranke im Endstadium aber mit Medikamenten tief betäuben, bis der Tod eintritt. Die Ergebnisse der Debatte könnten in ein neues Gesetz münden.

Für Präsident Emmanuel Macron wäre es eine große Gesellschaftsreform, die seine zweite Amtszeit prägen könnte. Der Bericht lässt dem Gesetzgeber viel Interpretationsfreiheit und am Ende wird die Entscheidung über eine Gesetzesreform vermutlich bei Macron liegen. Der hat sich bisher allerdings eher zurückhaltend zu dem Thema geäußert. (APA, AFP, 2.4.2023)