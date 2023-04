KI-Diskussion, Patrick Swanson, Tatort-Forum, Mitdiskutieren bei "Im Zentrum" im ORF, "DSDS" geht weiter, Quote bei "Dancing Stars" und die TV-Tipps

Inserate "Heute" und "Kronen Zeitung" weisen redaktionelle Einflussnahme zurück Laut "Heute"-Chefredakteur Christian Nusser gebe es bei "Heute" gekaufte Berichterstattung "in keiner Fuge oder Ritze". Die Redaktion der "Krone" stellt sich hinter ihren Herausgeber

"Der weiße Kobold" Marvin Kren: "Österreicher sind schneller unter der Gürtellinie als Deutsche" Tempo, Turbulenzen und ein Tänzchen hält "Der weiße Kobold" am Montag im ORF bereit. Warum Mutter Brigitte Fixstarterin ist, wie ihn Kunst inspiriert und wie Dieter Chmelar ins Bild kam

Expertise Concordia übt Kritik an türkis-blauen Medienpaket Das Ende der "Wiener Zeitung" sei "großer Verlust für Österreichs Medienlandschaft". Kritik Journalismusförderung und zu maginale Erhöhung der Fördermittel für Presserat

KI-Diskussion Wie Medien mit Fake-Fotos und KI-generierten Bildern umgehen (sollten) Rechtliche Vorgaben gibt es kaum – aktuell liegt es vor allem an den Medien selbst, ob sie solche Bilder nutzen und wie diese für die Leserin und den Leser gekennzeichnet werden

Jobwechsel "ZiB"-Social-Media-Chef Patrick Swanson für John S. Knight Fellowship ausgewählt Head of Social Media verlässt nach zehn Jahren ORF und wird ab Herbst an der Stanford University studieren

Forum zum Sonntagskrimi "Fast & Furios" fürs TV-Publikum? Wie finden Sie den "Tatort: Donuts"? Jasna Fritzi Bauer im nächtlich dunklen Krimidrama mit rasanten Stunts und schnellen Schnitten – am Sonntag in ORF2 und in der ARD

TV-Tagebuch "Tatort" aus Bremerhaven mit einem Mord im trostlosen Autoniemandsland Wer gerne röhrende Wagen bei wagemutigen Verfolgungsjagden erlebt, ist mit "Donuts" gut bedient – Sonntag in der ARD und ORF 2

Mitdiskutieren "Im Zentrum" über die Teuerung und wer sie stoppen soll Um 22.10 Uhr bei Claudia Reiterer auf ORF2

Geburtstag ORF-Moderatorin Barbara Stöckl wird 60 Setzt mit der ORF-Sendung "Stöckl" auf Harmonie statt beinharte Interviews – Geburtstag am 2. April

Tanzshow Im Schnitt 688.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei "Dancing Stars"-Show ohne Verlierer Wertungen kommen am 14. April zum Tragen

RTL Dieter Bohlen kündigt weitere "DSDS"-Staffel an In der geplanten 21. Staffel, die kommendes Jahr starten soll, wird es keine Altersgrenze mehr geben

Switchlist Der Marathon-Mann, Die Regimentstochter, Das Leben des Brian: TV-Tipps für Sonntag Picasso, Pressestunde mit Schönborn, Der Wein und der Wind, Im Zentrum: Wer stoppt die Teuerung?, James Bond – Mit Radiotipps

