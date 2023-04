Wird in den feinen Kreisen der Londoner Gesellschaft herumgereicht: Cathy Tyson als Callgirl in "Mona Lisa", Arte, 21.55 Uhr. Foto: Handmade Films Ltd./Roger Prat

19.40 REPORTAGE

Re: Einsatz am Matterhorn – Die Rettungsflieger von Zermatt Wenn Wintersportler in unwegsamem Gelände stürzen, sind die Rettungsflieger von Zermatt gefordert. In der Hochsaison haben die Schweizer täglich bis zu zehn Einsätze. Extreme Wetterbedingungen stellen die Crew vor neue Herausforderungen. Bis 20.15, Arte

20.15 WESTERN

Der Mann aus Kentucky (The Kentuckian, USA 1955) Der verwitwete Kentucky-Farmer Elias Wakefield (Burt Lancaster) ist des Streits mit den Nachbarn müde und zieht mit seinem Sohn nach Texas. Die Widersacher kommen ihm allerdings auf die Spur, ein Showdown wird unausweichlich. In großartiger Naturkulisse gefilmter Western, veredelt durch die Musik von Hitchcock-Komponist Bernard Herrmann. Bis 21.55, Arte

20.15 HAIFISCH-BLOCKBUSTER

Meg (USA 2018, Jon Turteltaub) Ein 20 Meter langer Megalodon, die größte Haiart der Erdgeschichte, hat in der Meerestiefe zwei Millionen Jahre überlebt, um nun aufzutauchen und Forscher wie Strandurlauber zu attackieren. Jon Turteltaubs 150 Millionen Dollar teure Produktion verleibt sich im Schnelldurchlauf eine Vielzahl von Action-, Science-Fiction- und Horrorelementen ein, um sie halbverdaut wieder auszuspucken. Bis 22.25, ATV

20.15 SCHWERPUNKT

Themenmontag: Der Ostercheck Die Wochen vor Ostern bringen Süßwarenherstellern einen wichtigen Teil ihres Jahresumsatzes. Im Rahmen eines Schwerpunkts beleuchtet ORF 3 in vier Dokus das Geschäft mit Ostereiern, Schokohasen und anderen süßen Verführungen. Bis 23.05, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Meldebetrug – unbekannte Untermieter / Fehler bei Geburt? Streit um Pflegekosten mit Versicherung / Eine Dragqueen als Märchentante – Aufstand der bürgerlichen Moral / Schauspielerin Katharina Stemberger – Serienstar mit Courage. Bis 22.00, ORF 2

21.55 THRILLER

Mona Lisa (GB 1986, Neil Jordan) Frisch aus dem Gefängnis entlassen, wird der geradlinige George (Bob Hoskins in einer Paraderolle) von seinem ehemaligen Boss (Michael Caine) als Chauffeur für die Edelprostituierte Simone (Cathy Tyson) angeheuert. Die nutzt Georges Zuneigung aus, um nach einer verschollenen Freundin zu suchen. Neil Jordans eleganter Thriller balanciert gekonnt zwischen Romantik und Realismus, Nat King Coles berühmter Song Mona Lisa verleiht schäbiger Umgebung einen unerwarteten Glanz. Bis 23.35, Arte

22.30 90. GEBURTSTAG

Belmondo, der Unwiderstehliche Am 9. April wäre die französische Filmikone Jean-Paul Belmondo 90 Jahre alt geworden. In der Doku spricht "Bébel", der seinen Durchbruch in Jean-Luc Godards epochalem Außer Atem hatte, über seinen Werdegang, seine Erfolge und seine Familie. Im Anschluss ist er im Thriller Der Profi aus dem Jahr 1981 zu sehen – bekannt auch für Ennio Morricones Titelmelodie Chi Mai. Bis 23.15, ORF 2 (Karl Gedlicka, 3.4.2023)