Benzema benötigte keine zehn Minuten für drei Treffer. Foto: AP/Pablo Garcia

Madrid – Real Madrid hat am Sonntag den höchsten Pflichtspielsieg in der laufenden Saison eingefahren. Die "Königlichen" fertigten den nun Liga-16. Real Valladolid mit 6:0 ab und liegen damit auch nach der 27. Runde zwölf Punkte hinter Tabellenführer FC Barcelona zurück. Die Katalanen hatten bereits am Samstag bei Elche mit 4:0 gewonnen. Innenverteidiger David Alaba gab bei Real in der Startformation sein Comeback und wurde in der 69. Minute ausgetauscht.

Da stand es bereits 4:0. Für den ÖFB-Teamkapitän war es nach überwundener Oberschenkelverletzung der erste Einsatz im spanischen Oberhaus seit dem 2:0 bei Osasuna am 18. Februar. Nach dem Führungstor von Rodrygo (22.) gelang Stürmerstar Karim Benzema innerhalb von wenigen Minuten ein lupenreiner Hattrick (29., 32., 36.). Der 35-jährige Franzose ist mit 14 Saisontoren die Nummer zwei in der Liga hinter Barcelonas Robert Lewandowski (17). Marco Asensio (73.) und Lucas Vazquez (91.) machten in der zweiten Hälfte den Kantersieg perfekt. (APA, 2.4.2023)