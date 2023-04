Im Vorjahr wurden in Wien 1.535 Straßenbahnen temporär an der Weiterfahrt gehindert, weil ein Auto falsch geparkt war. Foto: Heribert Corn

Wien – Im vergangenen Jahr 2022 haben in 1.535 Fällen falsch geparkte Autos Straßenbahnen in Wien an der Weiterfahrt gehindert. Durchschnittlich wurde rund viermal pro Tag eine Bim dadurch blockiert. Das haben die Wiener Linien in ihrer jährlichen Falschparkerstatistik erhoben, wie es auf Anfrage zum STANDARD hieß. Ein falsch geparktes Auto könne Straßenbahnen laut den städtischen Verkehrsbetrieben bis zu 40 Minuten an der Weiterfahrt hindern.

Die Anzahl der Falschparker ging zuletzt aber zurück: 2021 wurden noch 1.808 Straßenbahnen blockiert – das waren fast fünf Bims pro Tag. Im Jahr 2019 gab es sogar knapp mehr als 2.000 Fälle von Falschparkern. Selbst im Corona-Jahr 2020 – mit deutlich weniger Verkehr auf Wiens Straßen – wurden Straßenbahnen in 1.649 Fällen durch Falschparker temporär an der Weiterfahrt gehindert.

Die Wiener Linien erklären den Rückgang auch mit der Entschärfung von Hotspots – etwa mit Umbaumaßnahmen wie der Verbreiterung von Gehsteigen. Vor den Umbauarbeiten in der Döblinger Hauptstraße habe man 2019 noch mehr als 150 falsch geparkte Autos gezählt. Im Vorjahr waren es nur noch 20 Falschparker. Ein weiteres Projekt werde aktuell in der Kreuzgasse umgesetzt.

Falsch geparkte Autos behindern auch Busse: Im Vorjahr war in 787 Fällen eine Haltestelle verparkt.

Appell an Autofahrerinnen und Autofahrer

Die Wiener Linien appellieren an Autofahrerinnen und Autofahrer, beim Parken neben Straßenbahn-Gleisen die Seitenspiegel einzuklappen. Die Betonplatten, auf denen die Gleise liegen, müssen zudem frei bleiben: Hier darf also nicht geparkt werden. Falschparker müssen mit mehreren Hundert Euro an Verwaltungsstrafen sowie Gebühren für den Abschleppdienst oder den Feuerwehrdienst rechnen. (David Krutzler, 2.4.2023)