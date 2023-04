Ersten Ergebnissen zufolge muss sich damit Milo Djukanović nach drei Jahrzehnten an der Macht aus dem Präsidentenamt zurückziehen

Milatović war zuvor Wirtschaftsminister und gehört zur Partei "Europe Now". Foto: AP / Risto Bozovic

Nach vorläufigen Ergebnissen des Center for Monitoring and Research auf Basis von etwa 79 Prozent der ausgezählten Stimmen erhielt der Kandidat Jakov Milatović bei der Stichwahl um das Amt des Staatspräsidenten am Sonntag 60,2 Prozent der Stimmen. Er besiegte damit klar Amtsinhaber Milo Djukanović von der Demokratischen Partei der Sozialisten (DPS), der die letzten drei Jahrzehnte lang die Geschicke von Montenegro prägte.

Djukanović bekam demnach 40 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 70,6 Prozent. Andere Agenturen kamen zu ähnlichen Hochrechnungen. Milatović gehört zur Partei "Europe Now", die erst im Vorjahr gegründet wurde. Er war zuvor Wirtschaftsminister, über seine politische Ausrichtung ist wenig bekannt. Djukanović`s Partei DPS verlor bereits bei den vergangenen Lokalwahlen im Herbst wichtige Städte, wie etwa Podgorica. Ihm werden Korruption und Vetternwirtschaft vorgeworfen.

Pro-westliche Kräfte fürchten, dass durch die Wahl von Milatović, der auch von serbischen Nationalisten unterstützt wurde, der Einfluss von Serbien und der Einfluss des Kreml in Montenegro größer werden könnten. (Adelheid Wölfl, 2.4.2023)