Niederlage für Sabitzer. Foto: EPA/Powell

Manchester United hat in der englischen Fußball-Premier-League den Rückfall auf Rang vier hinnehmen müssen. Die "Red Devils" zogen am Sonntag mit dem wieder fitten ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer im Kampf um die Champions-League-Startplätze auswärts gegen Newcastle United mit 0:2 den Kürzeren und wurden vom nun punktgleichen Rivalen überholt. Sabitzer und Co. haben damit in den jüngsten drei Ligaspielen nur einen Punkt geholt.

Joseph Willock (65.) und "Joker" Callum Wilson (88.) sorgten für die Entscheidung. (APA, 2.4.2023)