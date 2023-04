Flott. Foto: APA/AFP/JUAN MABROMATA

Marco Bezzacchi hat beim Grand Prix von Argentinien seinen ersten Sieg in der MotoGP gefeiert und damit die WM-Führung übernommen. Der Italiener stand am Sonntag in Termas de Rio Hondo bei seinem 22. Start in der Motorrad-Königklasse am Ende erstmals ganz oben. Der 24-Jährige aus dem VR46-Nachwuchsteam des zurückgetretenen Superstars Valentino Rossi preschte bei schwierigen Bedingungen von Startplatz zwei gleich an die Spitze und gab die Position nicht mehr ab.

"Ich wusste, ich kann schnell sein. Aber so schnell habe ich nicht erwartet", meinte Bezzecchi. Der Franzose Johann Zarco und der Pole-Mann Alex Marquez aus Spanien komplettierten auf dem nassen Kurs mit bereits über vier Sekunden Rückstand das Ducati-Podest. Die italienischen Motorrad-Bauer aus Bologna bestätigten auch im zweiten Saisonrennen, dass sie dieses Jahr das Maß aller Dinge sind.

Schwarzer Sonntag

Einen schwarzen Sonntag erlebten im Norden Argentiniens der Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati) und der Sprintsieger vom Samstag, der KTM-Fahrer Brad Binder. Bagnaia, der den Auftakt vor einer Woche in Portugal gewonnen hatte, stürzte im Regen ebenso wie der Südafrikaner Binder, sodass beide die WM-Punkte verpassten. Bezzecchi reist als Leader mit neun Punkten Vorsprung auf Bagnaia zur dritten Station in zwei Wochen in Texas.

Mit Joan Mir musste beim zweiten WM-Lauf schon der fünfte Pilot der MotoGP verletzungsbedingt aussetzen. Der Weltmeister von 2020 zog sich im Sprintrennen bei einem Crash ein Schädel- und Halswirbel-Trauma zu, wie Honda wenige Stunden vor dem Start mitteilte. (APA, 2.4.2023)

MotoGP-Ergebnisse Grand-Prix von Argentinien in Termas de Rio Hondo vom Sonntag:

1. Marco Bezzecchi (ITA) Ducati 44:28,518 Min.

2. Johann Zarco (FRA) Ducati +4,085 Sek.

3. Alex Marquez (ESP) Ducati +4,681.

Weiter:

6. Jack Miller (AUS) KTM +10,562

11. Augusto Fernandez (ESP) GasGas KTM +19,380

16. Francesco Bagnaia (ITA) Ducati +47,753

17. Brad Binder (RSA) KTM +48,106.

WM-Wertung (2 von 21 Rennen):

1. Bezzecchi 50 Punkte

2. Bagnaia 41

3. Zarco 35.

Weiter:

6. Miller 25

8. Binder 22

14. Fernandez 8

Nächstes Rennen am 16. April in Austin/Texas