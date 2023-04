Bei St. Veit an der Glan gab es am Sonntagabend Erdstöße mit einer Magnitude von 3,8. Bereits am Donnerstag gab es in Gloggnitz ein Beben der Stärke 4,2

Bei einer Stärke von 3,8 kann es zu Gebäudeschäden kommen. Foto: Barmherzige Brüder

St. Veit an der Glan – In Kärnten hat sich Sonntagabend um 22.15 Uhr ein leichtes Erdbeben ereignet. Die Erdstöße bei St. Veit an der Glan erreichten eine Magnitude von 3,8. Die Erdstöße wurden im Süden Österreichs teils kräftig verspürt, zudem kann es bei dieser Stärke vereinzelt zu leichten Gebäudeschäden kommen, informierte der Österreichische Erdbebendienst (GeoSphere Austria). Unterdessen gab es im Raum Gloggnitz in Niederösterreich in der Nacht auf Montag ein weiteres Nachbeben.

Die Erdstöße um 2.56 Uhr hatten ein Magnitude von 2,6. Laut Erdbebendienst sind bei dieser stärke keine Schäden an Gebäuden zu erwarten. Erst Sonntagvormittag hatte sich bei Gloggnitz laut GeoSphere Austria ein leichtes Nachbeben ereignet, das die Magnitude 1,7 aufwies. Am späten Donnerstagabend hatte ein Erdbeben der Magnitude 4,2 die Region erschüttert. Bereits kurz nach den Erschütterungen gab es im Raum Gloggnitz ein Nachbeben mit einer Magnitude von 2,3.

Der Erdbebendienst bat, das Wahrnehmungsformular auf der Homepage auszufüllen. (APA, 3.4.2023)