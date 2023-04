Über die Krise und ihre Gewinner wurde es am Sonntag im ORF zwischen Gewerkschaft und Industriellenvereinigung laut. Die relevanten Themen kamen erst zum Schluss

"Wer stoppt die Teuerung?", fragte Claudia Reiterer am Sonntag auf ORF2 bei "Im Zentrum". Screenshot: tvthek.orf.at

Mobiltelefonbetreiber erhöhen die Preise, Treibstoff könnte aufgrund von Produktionsdrosselung teurer werden, statt Mietpreisbremse kommt für die meisten Bundesländer ein halbgarer Wohnkostenzuschuss. Die Angst vor dem Wohlstandsverlust ist groß wie nie. Wer die Teuerung stoppen soll, fragte Claudia Reiterer am Sonntag bei "Im Zentrum".

ORF

Vorweg und überraschend: Absagen an die Runde, in der die Wirtschaftspartei ÖVP ihre Kernkompetenz hätte unter Beweis stellen können, kamen von Finanzminister, Wirtschaftsminister, Wirtschaftskammer und Wirtschaftsbund. Auch für die Grünen gab es offenbar keinen Grund zu kommen. Vorweg und kaum überraschend: Die verbliebenen Teilnehmerinnen und Interessenvertreter antworteten wortreich, man war sich herzlich uneinig.

Wo also ansetzen?

Preisbremsen statt Einmalzahlungen auf "Gutsherrenart", schlägt Barbara Blaha, Leiterin der Denkfabrik Momentum-Institut vor: "Die Regierung schaut zu, wie sich einige Konzerne ein schönes Körberlgeld verdienen." Und warum ist das so? Gewerkschafter Josef Muchitsch hat einen Verdacht: "Wenn man den Werkzeugkoffer einsetzen will, muss man das Handwerk können. Diese Regierung kann das Handwerk nicht."

Martin Ohneberg, Präsident der Industriellenvereinigung Vorarlberg, ist das Bild vom Werkzeugkoffer zu einfach: "Vielleicht muss ich eine gewisse Zeit eine höhere Preissituation akzeptieren." Das erklärt zwar nicht die geringere Inflation anderer Länder, wie etwa Spanien oder Luxemburg, was möglicherweise doch wiederum mit dem Werkzeugkoffer der Regierung zu tun hat.

Für Mehrwertsteuerreduzierung

Gegen das Gießkannenprinzip, aber für Mehrwertsteuerreduzierung bei Lebensmitteln zu sein ist wiederum für Barbara Kolm vom Hayek-Institut und Vizepräsidentin des Generalrats der Nationalbank kein Widerspruch. Klaus Neusser vom Institut für Höhere Studien weist darauf hin, was vom Prinzip her gegen einen niedrigeren Mehrwertsteuersatz spricht: Er werde schlicht nicht 1:1 weitergegeben. Neusser schlägt Mindestsicherung, Zuschüsse und Lohnerhöhung vor.

Einkommensschwache Familien "mit Vouchern unterstützen", schlägt hingegen Kolm vor. Die "Gutsherrenart" feiert fröhliche Urständ'. Ohneberg, gelassen: "Es gibt in jeder Krise Gewinner." Gongschlag für einen Schlagabtausch zwischen Industriellenvereinigung und Gewerkschaft. Claudia Reiterer ging dazwischen, es war nicht ganz leicht, die erhitzten Gemüter zu beruhigen.

Die relevanten Themen kamen erst zum Schluss dran mit Arbeitszeitreduzierung, Erhöhung des Pensionsalters, Bildungsdefiziten, Teilzeit und Kinderbetreuung: "Vollzeit ist für Frauen teurer auch wegen der Kinderbetreuung. Es fehlen die Plätze", sagt Neusser.

Nicht vergessen: Armutsbetroffene kämpfen in der derzeitigen Situation um ihre finanzielle Existenz bei gestiegenen Ausgaben fürs Wohnen, Einkaufen, Heizen, Essen. Es gibt gar nicht so wenige, die Vollzeit arbeiten und nicht wissen, wie sie ihre Miete und ihre Rechnungen zahlen sollen. Kindergärten auf dem Land sind in dieser Woche geschlossen. Es geht schon um etwas. (Doris Priesching, 3.4.2023)