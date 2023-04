Fahrer und Team-Verantwortliche konnten die Entscheidungen in Melbourne nicht nachvollziehen. Hülkenberg: "Bisschen diese amerikanische Entertainment-Ebene"

In dieser Galerie: 2 Bilder Start in einen verrückten Grand Prix. Foto: IMAGO/Morgan Hancock Der Neustart zwei Runden vor Schluss führte zu mehreren Unfällen. Foto: IMAGO/PanoramiC

Melbourne – Rote Flaggen, lange Wartezeiten, die Zieldurchfahrt quasi hinter dem Safety Car: Wie die Rennleitung um den deutschen Hauptverantwortlichen Nils Wittich den Formel-1-Grand-Prix von Australien gehandhabt hat, konnten viele Fahrer und Beobachter nicht nachvollziehen. "Ich bin generell dafür, gute Unterhaltung zu bieten. Aber das Regelwerk des Sports ist die Schlüssel-DNA", sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff. "Es war vielleicht ein bisschen zu viel heute."

Vor allem die zweite rote Flagge löste viel Kritik aus: Nach einem Unfall von Haas-Fahrer Kevin Magnussen wenige Runden vor Schluss ging die Rennleitung in einer Safety-Car-Phase dazu über, ein weiteres Mal zu unterbrechen. Offenbar aus dem Grund, weil zu viele Teile herumlagen, erklärte die FIA später. In weiterer Folge bedingte diese Entscheidung aber Schrott in Millionenhöhe auf der Strecke, den dritten Rennabbruch und eine ereignislose, vom Safety Car angeleitete Zieldurchfahrt.

"Dann wieder eine rote Flagge, die ich selber total nicht verstehe", sagte Rennsieger Max Verstappen auf ServusTV. "Ich glaube, normalerweise war das nur ein virtuelles Safety Car oder ein Safety Car maximal. Das war schon ein bisschen überraschend." Fernando Alonso fluchte schon im Cockpit seines Aston Martin wild. Mercedes-Mann George Russell sagte, die Fahrer hätten in der Vergangenheit schon schlimmere Situationen ohne Abbruch hinter sich gebracht.

Unklarheit über Abbruch

"Man hätte das Rennen einfach unter dem virtuellen Safety Car beenden sollen", betonte Red-Bull-Konsulent Helmut Marko. "Ich glaube, das wird jetzt noch in große Diskussionen ausarten", sagte Haas-Fahrer Nico Hülkenberg. "Aus Sicht des Fans, aus Entertainment-Sicht kann man es natürlich komplett nachvollziehen. Aus Fahrer-Sicht oder aus Team-Sicht ist es manchmal auch frustrierend." Es sei "ein bisschen diese amerikanische Entertainment-Ebene, die da reinkommt".

Ähnlich äußerte sich Wolff. "Ich bin ein Fan von Restarts und roten Flaggen, weil das gibt immer gute Action. Von Zuhause habe ich auch gehört, dass es ihnen gefallen hat", verriet der Wiener. Es sei aber wahrscheinlich zu viel gewesen. "Man muss wissen, wann man eine rote Flagge gibt und das Rennen abbricht. Ich glaube, beides Mal war es nicht gerechtfertigt." Man müsse klar definieren, "was ein virtuelles Safety Car ist, was ein Safety Car ist und was eine rote Flagge".

Ferrari-Teamchef Frédéric Vasseur monierte, dass es bis zur Entscheidungsfindung lange gedauert habe und nicht absehbar gewesen sei, was die Rennleitung machen würde. "Für mich ist das undurchsichtig", sagte Vasseur. Schon nach den Turbulenzen am Ende des Grand Prix von Saudi-Arabien vor zwei Wochen um eine Strafe gegen Alonso hatte die Fia viel Kritik einstecken müssen.

Platzsturm sorgte für Ärger



Der Geschäftsführer des Großen Preises von Australien hat nach dem Sturm der Rennstrecke in Melbourne durch zahlreiche Fans eine umfassende Untersuchung angekündigt. "Es hätte schrecklich enden können", sagte Andrew Westacott dem australischen Sender ABC: "Wir haben eine große Anzahl von Videoüberwachungskameras und eine große Menge an Bildmaterial, das wir in den nächsten zwei Wochen auswerten müssen."

Eine größere Gruppe Menschen auf die Rennstrecke gelangt, während das Rennen in seinen letzten Zügen war. Videoaufnahmen belegten das. "Die Zuschauer haben eine der Linien durchbrochen, wir wissen noch nicht, wie das passiert ist", erklärte Westacott. Der Automobil-Weltverband Fia lud seinerseits die Organisatoren vor, um eine Erklärung zu erhalten.

131.000 Fans waren am Sonntag auf den Tribünen, einige erreichten während der Auslaufrunde den Haas von Nico Hülkenberg, der seinen Rennwagen aus technischen Gründen abstellte.

"Die Sicherheitsmaßnahmen und Protokolle, die für die Veranstaltung eingeführt werden sollten, wurden nicht umgesetzt, wodurch ein gefährliches Umfeld für Zuschauer, Fahrer und Rennleiter entstand", teilte die Fia mit.

Zuschauer dürfen die Strecke im Anschluss an das Rennen zwar betreten, aber erst nach der Durchfahrt aller Safety Cars, um beispielsweise die Siegerehrung auf der Start-Ziel-Geraden aus nächster Nähe zu verfolgen. (APA, sid, 3.4.2023)